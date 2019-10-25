Бородянський назвав Коломойського хамом за те, що той обізвав його покидьком

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський відрагував на те, що Коломойський, коментуючи вибачення Бородянського перед ексголовою Національного банку Валерією Гонтарєва за дії хору Верьовки, назвав міністра "покидьком" і закликав його вибачитися перед усіма потерпілими від Гонтарєвої".

Зокрема, в інтерв'ю Радіо Свобода він назвав "хамством" випади бізнесмена Ігоря Коломойського в свою адресу.

"Я вважаю, що ... Ну, це хамство! Вищого сорту. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди ", - сказав Бородянський в ефірі програми" Суботнє інтерв'ю ".

Він вважає, що "реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини".

Також Бородянський пояснив, чому вирішив вибачитися перед Гонтарєвої.

"Моє вибачення я написав з точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я щось вважаю допустимим або недопустимим. Те, що відбулося, на мій погляд, я вважаю недопустимим. Воно не є смертельним, воно є недопустимим ", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за участь хору їм. Мотузки в жарті "95 кварталу" про підпал її будинку. За це Коломойський, у свою чергу, назвав його "покидьком".