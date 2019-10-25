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  • Бородянський назвав Коломойського хамом за те, що той обізвав його покидьком
25 жовтня 2019, пʼятниця, 08:19 7
Політика 2019-10-25T08:25:18+03:00
Українські Новини
Бородянський назвав Коломойського хамом за те, що той обізвав його покидьком

Бородянський назвав Коломойського хамом за те, що той обізвав його покидьком

Скандал, Ігор Коломойський, Валерія Гонтарева, Володимир Бородянський

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський відрагував на те, що Коломойський, коментуючи вибачення Бородянського перед ексголовою Національного банку Валерією Гонтарєва за дії хору Верьовки, назвав міністра "покидьком" і закликав його вибачитися перед усіма потерпілими від Гонтарєвої".

Зокрема, в інтерв'ю Радіо Свобода він назвав "хамством" випади бізнесмена Ігоря Коломойського в свою адресу.

"Я вважаю, що ... Ну, це хамство! Вищого сорту. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди ", - сказав Бородянський в ефірі програми" Суботнє інтерв'ю ".

Він вважає, що "реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини".

Також Бородянський пояснив, чому вирішив вибачитися перед Гонтарєвої.

"Моє вибачення я написав з точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я щось вважаю допустимим або недопустимим. Те, що відбулося, на мій погляд, я вважаю недопустимим. Воно не є смертельним, воно є недопустимим ", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за участь хору їм. Мотузки в жарті "95 кварталу" про підпал її будинку. За це Коломойський, у свою чергу, назвав його "покидьком".

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