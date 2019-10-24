Ученые из Канады изобрели "плащ невидимку" как у Гарри Поттера

Ученые в Канаде из компании Hyperstealth разработали "щит невидимости". Об этом сообщили на сайте организации.

Фирма запатентовала уникальный материал, который почти полностью скрывает предметы, которые находятся за ним. Данный материал преломляет свет, поэтому предметы за ним исчезают.

Разработчик — канадская компания Hyperstealth, занимающаяся камуфляжем. В компании сообщают, что материал тонкий и легкий и не требует подзарядки. До мантии невидимости он пока недотягивает, но не менее хорошо камуфлирует и сбивает наблюдателей с толку.

В основе технологии лежит лентикулярный растр, плоско-выпуклые линзы. Ты наверняка хоть раз сталкивался с этим явлением: в СССР при помощи этой технологии изготавливали открытки, календари и значки.

На материал не влияет цвет предмета, находящегося за ним, но он немного искажает и размывает фон. Так что получается, что наблюдатель видит сам "щит невидимости", но не видит того, кто (или что) за ним располагается.

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