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24 октября 2019, четверг, 21:58 71
Технологии 2019-10-24T22:00:07+03:00
Українські Новини
Ученые из Канады изобрели "плащ невидимку" как у Гарри Поттера

Ученые из Канады изобрели "плащ невидимку" как у Гарри Поттера

Канада, Наука, Технологии, Невидимость
Невидимый щит. Скриншот: Youtube/The Telegraph
Невидимый щит. Скриншот: Youtube/The Telegraph

Ученые в Канаде из компании Hyperstealth разработали "щит невидимости". Об этом сообщили на сайте организации.

Фирма запатентовала уникальный материал, который почти полностью скрывает предметы, которые находятся за ним. Данный материал преломляет свет, поэтому предметы за ним исчезают.

Разработчик — канадская компания Hyperstealth, занимающаяся камуфляжем. В компании сообщают, что материал тонкий и легкий и не требует подзарядки. До мантии невидимости он пока недотягивает, но не менее хорошо камуфлирует и сбивает наблюдателей с толку.

В основе технологии лежит лентикулярный растр, плоско-выпуклые линзы. Ты наверняка хоть раз сталкивался с этим явлением: в СССР при помощи этой технологии изготавливали открытки, календари и значки.

На материал не влияет цвет предмета, находящегося за ним, но он немного искажает и размывает фон. Так что получается, что наблюдатель видит сам "щит невидимости", но не видит того, кто (или что) за ним располагается.

Как сообщали Українські Новини, китайские ученые создали первый в истории чип, который может считывать мысли, а компания Levi's запустила новую линию "умных" курток и джинсов, которые позволят управлять смартфоном.

Напомним, определилась пятерка самых развитых городов мира.

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