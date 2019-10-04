Создан первый чип для чтения мыслей

Исследователи из Тяньцзиньского университета совместно с экспертами из китайской компании China Electronics Corporation создали новый чип Brain Talker для установки связи между мозгом и компьютером.

Об этом сообщает научно-популярый медицинский портал "Рубежи здоровья".

Данный чип способен выделять сигналы мозга из фонового шума, благодаря чему он обеспечивает более высококачественную коммуникацию между мозгом и электронным устройством.

"Обычно сигналы, передающиеся и обрабатывающиеся мозгом, содержат большое количество фонового шума. Разработанный нами чип способен распознавать второстепенные нейронные электрические сигналы без использования естественных нейро-мышечных путей и эффективно декодировать содержащуюся в них информацию, значительно повышая скорость и точность ее передачи", – объясняет исследователь Тяньцзиньского университета Мин Донг.