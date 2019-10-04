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04 октября 2019, пятница, 14:54 15
Технологии 2019-10-04T14:55:15+03:00
Українські Новини
Создан первый чип для чтения мыслей

Создан первый чип для чтения мыслей

Мозг. фото: Hi-News.ru
Мозг. фото: Hi-News.ru

Исследователи из Тяньцзиньского университета совместно с экспертами из китайской компании China Electronics Corporation создали новый чип Brain Talker для установки связи между мозгом и компьютером.

Об этом сообщает научно-популярый медицинский портал "Рубежи здоровья".

Данный чип способен выделять сигналы мозга из фонового шума, благодаря чему он обеспечивает более высококачественную коммуникацию между мозгом и электронным устройством.

"Обычно сигналы, передающиеся и обрабатывающиеся мозгом, содержат большое количество фонового шума. Разработанный нами чип способен распознавать второстепенные нейронные электрические сигналы без использования естественных нейро-мышечных путей и эффективно декодировать содержащуюся в них информацию, значительно повышая скорость и точность ее передачи", – объясняет исследователь Тяньцзиньского университета Мин Донг.

По мнению Донга, разработка таких чипов может помочь вывести интерфейсы мозг-компьютера из лабораторий в массовое производство.

Как сообщали Українські Новини, Levi's запустил новую линию "умных" курток и джинсов, которые позволят управлять смартфоном. Также в Европе впервые украли крупную сумму с помощью искусственного интеллекта. 

Напомним, крупнейший в мире производитель смартфонов Samsung не выдержал конкуренцию с Китаем.

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