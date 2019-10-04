Создан первый чип для чтения мыслей

Исследователи из Тяньцзиньского университета совместно с экспертами из китайской компании China Electronics Corporation создали новый чип Brain Talker для установки связи между мозгом и компьютером.\r\nОб этом сообщает научно-популярый медицинский портал "Рубежи здоровья".\r\nДанный чип способен выделять сигналы мозга из фонового шума, благодаря чему он обеспечивает более высококачественную коммуникацию между мозгом и электронным устройством.\r\n"Обычно сигналы, передающиеся и обрабатывающиеся мозгом, содержат большое количество фонового шума. Разработанный нами чип способен распознавать второстепенные нейронные электрические сигналы без использования естественных нейро-мышечных путей и эффективно декодировать содержащуюся в них информацию, значительно повышая скорость и точность ее передачи", – объясняет исследователь Тяньцзиньского университета Мин Донг.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПо мнению Донга, разработка таких чипов может помочь вывести интерфейсы мозг-компьютера из лабораторий в массовое производство.\r\nКак сообщали Українські Новини, Levi's запустил новую линию "умных" курток и джинсов, которые позволят управлять смартфоном. Также в Европе впервые украли крупную сумму с помощью искусственного интеллекта. \r\nНапомним, крупнейший в мире производитель смартфонов Samsung не выдержал конкуренцию с Китаем.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n