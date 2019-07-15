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15 июля 2019, понедельник, 00:09 549
Технологии 2019-07-15T00:31:41+03:00
Українські Новини
Лондон на первом месте: Определены 5 самых развитых городов мира

Лондон на первом месте: Определены 5 самых развитых городов мира

Рейкьявик. Фото: pixabay
Рейкьявик. Фото: pixabay

Пока китайцы тестируют оплату лицом в метро с помощью 5G, Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж и Рейкьявик вогзглавили список лучших смарт-городов мира, сообщает "Лига.net" со ссылкой на испанский Центр глобализации и стратегии бизнес-школы IESE.

Анализ осуществлялся на основе девяти критериев - человеческий капитал (развитие, привлечение и воспитание талантов), социальная сплоченность (консенсус между различными социальными группами населения), экономика, окружающая среда, управление, градостроительства, международные связи, технологии, мобильность и транспорт (легкость передвижения) .

"По-настоящему умный город имеет своей целью улучшить качество жизни своих жителей, а это означает обеспечение экономической, социальной и экологической устойчивости", - уверен Жоан Энрик Рикарт, профессор IESE и соавтор доклада.

Всего в IESE Cities in Motion Index 2019 попали 174 города из 80 стран. 

Лондон возглавил рейтинг благодаря отличным результатам почти во всех категориях, по которым оценивались города, в том числе по человеческому капиталу (благодаря большому количеству бизнес-школ и университетов) и условиям для международного сотрудничества. Кроме того, в британской столице больше стартапов и программистов, чем в любом другом городе мира. Самым слабым звеном британской столице пока остается социальное единство.

Лондон.Лондон.

Нью-Йорк оказался на втором месте благодаря лучшим экономическим показателям, высокому человеческому капиталу, прогрессивному градостроительству и хорошим условиям для налаживания международных связей. А еще Большое яблоко является домом для почти 7000 хайтек-компаний и имеет немало интегрированных технологических услуг, например бесплатная сеть Wi-Fi LinkNYC. Как и лондонцам, социальной сплоченности жителям Нью-Йорка пока достичь не удалось.

Нью-Йорк.Нью-Йорк.

Симбиоз финансовых технологий, энергоэффективности и культуры делает Амстердам одним из самых прогрессивных городов Европы. Количество велосипедов (881000) здесь превышает число жителей (850 000), ведь пользоваться ими удобно благодаря развитой системе автоматизированных сервисов. Также городские власти планируют запретить до 2025 года автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, чтобы Амстердам стал первым европейским городом с нулевыми выбросами.

Амстердам.Амстердам.

Париж, как и Лондон, является одним из важнейших финансовых центров Европы. Сильнейшие его стороны - это экономика, человеческий капитал, международные связи, технологии и мобильность. А еще Париж активно использует открытые инновации, интернет вещей (для оптимизации потока транспорта и пешеходов) и автоматизированную систему метро. Чтобы улучшить качество воздуха в городе, власти всячески популяризирует использование велосипедов и электрокаров.

Париж.Париж.

Второй год подряд Рейкьявик побеждает по экологическим критериям. Более 99% электроэнергии в городе производится благодаря геотермальным источникам, а от горючих полезных ископаемых власти отказались совсем. Столица Исландии также утвердила программу, согласно которой планирует к 2040 году стать городом с нулевым выбросом углерода.

Рейкьявик. Фото: pixabayРейкьявик. Фото: pixabay

Как сообщали Українські Новини, ВВС оценило достижения в технологическом развитии Киева.

Тем временем в Германии испытают беспилотный трамвай.

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