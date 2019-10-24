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  • Netflix послідував прикладу HBO і випустив серіал про долю українського "Івана Грозного"
24 жовтня 2019, четвер, 21:39 7
Життя 2019-10-24T23:15:01+03:00
Українські Новини
Netflix послідував прикладу HBO і випустив серіал про долю українського "Івана Грозного"

Netflix послідував прикладу HBO і випустив серіал про долю українського "Івана Грозного"

Трейлер, Netflix, HBO, Україна, серіал

Серіал від британського HBO "Чорнобиль" справив фурор серед глядачів і критиків за дуже короткий час. Американське стрімінгове телебачення Netflix вирішила піти шляхами свого британського колеги і створили серіал про відомого українця.

Трейлер серіалу опублікували на You-Tube каналі стримингового сервісу Netflix.

Сюжет зав'язаний навколо подій, які розвиваються в часи СРСР. У центрі картини постає українець Джон, який на батьківщині був відомий як Іван Дем'янюк. Його визнають винним у нацистських військових злочинах, а також позбавляють американського громадянства.

Прем'єра серіалу відбудеться вже 4 листопада цього року.

Українця, який народився 3 квітня 1920 року, називали "Іваном Грозним" або ж "плачем Собібора" (Собібор – концентраційний табір, створений нацистами у 1942 році, – LifeStyle 24). У 1940 році він став солдатом Червоної Армії, а в 1942 р. в Криму потрапив у полон до німців.

Через деякий час суддя позбавив його американського громадянства, тому що йому здалося, що той подав неправдиві свідчення про воєнні роки. 1980-ті роки стали для Івана справжнім пеклом. Його почали звинувачувати у нацистських злочинах, за що засудили в Ізраїлі до семи років позбавлення волі. 17 березня 2012 року українець помер у будинку для літніх, так і не вийшовши на волю з 1980-х років.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні Netflix опублікував вражаючий трейлер фільму за мотивами серіалу "У всі тяжкі" про долю Джессі Пінкмана. Раніше Netflix спільно з WWF випустили унікальний серіал, в якому показали Україну.

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