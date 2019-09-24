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24 сентября 2019, вторник, 21:47 331
Шоу-бизнес 2019-09-24T21:53:33+03:00
Українські Новини
Netflix опубликовал впечатляющий трейлер фильма по мотивам сериала "Во все тяжкие"

Netflix опубликовал впечатляющий трейлер фильма по мотивам сериала "Во все тяжкие"

Известная американская развлекательная компания Netflix опубликовала трейлер фильма "Эль Камино: Во все тяжкие" по мотивам нашумевшего криминального-драматического сериала про химика Уолтера Уайта, который из-за тяжелой болезни и сложного финансового положения занялся производством метамфетамина, чтобы обеспечить финансовое благополучие своей семьи.

Соответствующий трейлер Netflix опубликовал на своем официальном YouTube-канале.

В частности, в фильме сыграл один из главных актеров сериальной версии - Аарон Пол (в сериале - Джесси Пинкман). Режисером картины выступил Винс Джиллиган. Киноверсия задумана как продолжение сериальных событий и расскажет, что произошло с Пинкманом после последних событий, описанных в пятом сезоне.

Лента выйдет на экраны уже совсем скоро - 11 октября.

Как сообщали Українські Новини, "Игра престолов" и "Во все тяжкие" боролись за статуэтку "Эмми-2014". Также сериал "Чернобыль" забрал три статуэтки "Эмми", а "Оскар" может получить украинский фильм про трагическую судьбу крымского татарина.

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