Netflix опубликовал впечатляющий трейлер фильма по мотивам сериала "Во все тяжкие"

Известная американская развлекательная компания Netflix опубликовала трейлер фильма "Эль Камино: Во все тяжкие" по мотивам нашумевшего криминального-драматического сериала про химика Уолтера Уайта, который из-за тяжелой болезни и сложного финансового положения занялся производством метамфетамина, чтобы обеспечить финансовое благополучие своей семьи.\r\nСоответствующий трейлер Netflix опубликовал на своем официальном YouTube-канале.\r\nВ частности, в фильме сыграл один из главных актеров сериальной версии - Аарон Пол (в сериале - Джесси Пинкман). Режисером картины выступил Винс Джиллиган. Киноверсия задумана как продолжение сериальных событий и расскажет, что произошло с Пинкманом после последних событий, описанных в пятом сезоне.\r\nЛента выйдет на экраны уже совсем скоро - 11 октября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1JLUn2DFW4w" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, "Игра престолов" и "Во все тяжкие" боролись за статуэтку "Эмми-2014". Также сериал "Чернобыль" забрал три статуэтки "Эмми", а "Оскар" может получить украинский фильм про трагическую судьбу крымского татарина.