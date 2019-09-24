Netflix опубликовал впечатляющий трейлер фильма по мотивам сериала "Во все тяжкие"

Известная американская развлекательная компания Netflix опубликовала трейлер фильма "Эль Камино: Во все тяжкие" по мотивам нашумевшего криминального-драматического сериала про химика Уолтера Уайта, который из-за тяжелой болезни и сложного финансового положения занялся производством метамфетамина, чтобы обеспечить финансовое благополучие своей семьи.

Соответствующий трейлер Netflix опубликовал на своем официальном YouTube-канале.

В частности, в фильме сыграл один из главных актеров сериальной версии - Аарон Пол (в сериале - Джесси Пинкман). Режисером картины выступил Винс Джиллиган. Киноверсия задумана как продолжение сериальных событий и расскажет, что произошло с Пинкманом после последних событий, описанных в пятом сезоне.

Лента выйдет на экраны уже совсем скоро - 11 октября.

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Как сообщали Українські Новини, "Игра престолов" и "Во все тяжкие" боролись за статуэтку "Эмми-2014". Также сериал "Чернобыль" забрал три статуэтки "Эмми", а "Оскар" может получить украинский фильм про трагическую судьбу крымского татарина.