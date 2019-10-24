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24 октября 2019, четверг, 20:25 21
Силовые структуры 2019-10-24T20:29:26+03:00
Українські Новини
На Донбассе обстрелы не утихают: ранен военный ВСУ

На Донбассе обстрелы не утихают: ранен военный ВСУ

Боевики, Ранение, война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС

Боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 24 октября, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил вблизи Марьинки, Талаковки, Верхнеторецкого, Славного и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 5 обстрелов позиций ООС вблизи Золотого-4, Луганского, Зайцевого, Троицкого.

В течение текущих суток в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 22 раза обстреляли позиции сил ООС 23 октября,  во время выполнения боевой задачи погиб старшина Дмитрий Антыков. 

22 октября, в результате боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил погиб от смертельного пулевого ранения 35-летний сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Носкевич.

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