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24 октября 2019, четверг, 18:50 182
Общество 2019-10-24T19:05:36+03:00
Українські Новини
Развращает молодежь и рекламирует нечисть: В Ровно запретили пропаганду Хеллоуина

Развращает молодежь и рекламирует нечисть: В Ровно запретили пропаганду Хеллоуина

Праздник, Запрет, Ровно, Хеллоуин, Ровенский городской совет
Хеллоуин. Фото: pixabay
Хеллоуин. Фото: pixabay

Депутаты Ровенского городского совета порекомендовали запретить в Ровно празднование Хеллоуина из-за пропаганды нечисти и негативного влияния на духовно-моральное состояние общества, а в первую очередь - на детей и молодежь. За принятие решения проголосовали 26 депутатов, воздержались двое, сообщает UA:Ровно.

Изначально к горсовету с требованием отмены праздника обратились представители церковных институций Ровно, которые посчитали праздник пропагандой суицида и насилия, предложив активнее отмечать праздники из украинской культуры. Однако не привели примеры, какие именно. Также верующие потребовали запретить рекламу Хеллоуина и привлечь к ответственности тех, кто ее распространял. В первую очередь, ради сохранения "общественной морали", церковники потребовали не отмечать праздник в образовательных заведениях.

"Запретить пропаганду Хеллоуина в городе Ровно, в том числе наружную рекламу и празднования любых мероприятий в учебных заведениях и культуры коммунальной собственности... Контроль за выполнением этого решения поручить секретарю городского совета Паладийчуку Сергею, УЖКХ и управлению архитектуры - контроль за рекламой", - говорилось в проекте решения.

При этом Паладийчук, услышав свою фамилию, категорически отказался от назначения, заявив, что он не сможет проконтролировать это решение. Также депутат Галина Кульчинская подчеркнула, что больше всего ее возмутила именно реклама мероприятий "по всему городу", связанных с Хеллоуином.

В итоге мэр предложил создать редакционную комиссию, чтобы согласовать текст обращения. Вопрос рассмотрели предпоследним на заседании и приняли решение, где к слову "запретить" добавили "рекомендовать", поскольку прямого запрета принять не могут. "За" проголосовало 26, не голосовали двое депутатов. Решение в ближайшее время направить субъектам хозяйствования, к которым есть претензии.

Раньше Українські Новини писали, как тыква помогает бороться с ожирением, раком и бесперспективными женихами. В 2017 году к Хеллоуину Белый дом превратили в призрачный особняк.

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