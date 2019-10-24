Изменение климата способствует ведению гибридной войны Россией и Китаем, - британская ученая

Британская исследовательница в сфере обороны Элизабет Броу назвала факторы, которые ослабляют США и союзников, среди которых изменение климата, рост числа беженцев и риски при поставках еды.

Об этом Броу написала в статье для американского оборонного издание Defense One, пишет "Голос Америки".

По ее мнению, страны должны признать актуальность проблемы и разработать план действий.

Чтобы проиллюстрировать то, как политизируют климатические явления, исследовательница приводит пример Бразилии, где президент Хаир Болсонаро резко отреагировал на предложения стран Большой семерки помочь преодолевать сокрушительные пожара в джунглях Амазонии. Болсонаро обвинил страны Запада в отношении к Бразилии, как к колонии.

В среднем 21,8 миллиона человек ежегодно вынуждены оставлять свои дома, из-за изменения климата, цитирует Броу данные исследования ООН. Особенно ощутимо изменение климата влияет на Африку и Азию.

Автор отмечает отрицательной роли, которую китайские проекты играют в Африке. Она приводит слова главы неправительственной организации экологического направления Born Gree Говарда Джонса.

"В некоторых странах Африки мы уже видим, что финансируемые и внедряемые Китаем проекты вредят сельским поселением. Эти проекты меняют течения целых систем рек и хорошую землю начинают использовать для экспорта продуктов питания и ресурсов в Китай. Наряду с изменением климата и бедностью, это создает большую проблему. Или Китай будет заботиться?" - говорит Джонс.

Россия также использует нестабильность и распространяет свое влияние на Африку. Россия пыталась вмешаться в выборы в 17 африканских странах.

Как сообщали Українські Новини, в ООН заявили, что к концу века Атлантический океан на метр поднимется из-за глобального потепления.

Ранее в ООН рассмотрели несколько вариантов действий, с помощью которых человечеству удастся избежать повышения средней температуры на планете более чем на два градуса Цельсия (этот уровень признан критическим).