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24 жовтня 2019, четвер, 18:05 10
Світ 2019-10-24T19:30:03+03:00
Українські Новини
Зміна клімату сприяє веденню гібридної війни Росією і Китаєм, - британська вчена

Зміна клімату сприяє веденню гібридної війни Росією і Китаєм, - британська вчена

США, Китай, Росія, зміна клімату, гібридна війна
Глобальне потепління. Фото: pixabay.com
Глобальне потепління. Фото: pixabay.com

Британська дослідниця в сфері оборони Елізабет Броу  назвали фактори, які послаблюють США та союзників, серед яких зміна клімату, зростання кількості біженців та ризики під час постачання їжі.

Про це Броу написала у статті для американського оборонного видання Defense One, пише "Голос Америки".

На її думку, країни мають визнати нагальність проблеми і розробити план дій.

Щоб проілюструвати те, як політизують кліматичні явища, дослідниця наводить приклад Бразилії, де президент Хаїр Болсонаро різко відреагував на пропозиції країн Великої сімки допомогти долати нищівні пожежі в джунглях Амазонії. Болсонаро звинуватив країни Заходу в ставлення до Бразилії, як до колонії.

В середньому 21,8 мільйона людей щороку вимушені полишати свої домівки, через зміну клімату, цитує Броу дані дослідження ООН. Особливо відчутно зміна клімату впливає на Африку та Азію.

Авторка наголошує на негативній ролі, яку китайські проекти відіграють в Африці. Вона наводить слова голови неурядової організації екологічного спрямування Born Gree Говарда Джонса.

"В деяких країнах Африки ми вже бачимо, що фінансовані та впроваджувані Китаєм проекти шкодять сільським поселенням. Ці проекти змінюють течії цілих систем річок і гарну землю починають використовувати для експорту продуктів харчування та ресурсів до Китаю. Поряд зі зміною клімату і бідністю, це створює велику проблему. Чи Китай дбатиме?" – говорить Джонс.

Росія також використовує нестабільність і поширює свій вплив на Африку. Росія намагалась втрутитись у вибори в 17 африканських країнах.

Як повідомляли Українські Новини, в ООН заявили, що до кінця століття Атлантичний океан на метр підніметься через глобальне потепління.

Раніше в ООН розглянули кілька варіантів дій, з допомогою яких людству вдасться уникнути підвищення середньої температури на планеті більш ніж на два градуси Цельсія (цей рівень визнаний критичним).

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