На международной трассе произошло ДТП с фурами, а в Николаеве мужчина расскажет, как вырастил 4-метровую коноплю

В Днипре посреди дороги загорелся автомобиль

22 октября в Днепре в районе озера Куриное прямо посреди дороги загорелся автомобиль "Волга", передает "Днепр час". Огонь полностью охватил транспортное средство. Водитель машины пытался самостоятельно устранить пожар. Пока что неизвестно, что именно послужило причиной возгорания.

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В Днипре неизвестные побили дедушку: горожане объявили "охоту"

В Днипре компания неизвестных издевалась над дедушкой, передает "Наше Місто". Обидчики по непонятным причинам начали приставать к пожилому мужчине, который оказался местным дворником. Дедушка просто подметал листья во дворе. Один из "банды" подошел к старику, потрепал его за картуз, а потом ударил по лицу. В ответ хулиган получил метлой. Горожане от увиденного в ярости. Они объявили "охоту" на хулиганов.

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Спецоперация под Днипром: спецназ задержал членов преступной группы

Во время полицейской спецоперации в Каменском Днепропетровской области с участием спецназа "КОРД" задержаны члены преступной группы, которые запугивали фермеров, сообщает "Днепр час". Ранее судимые мужчины в возрасте 25, 26 и 28 лет подозреваются в совершении хулиганства, поджога, разбойных нападениях и вымогательстве денежных средств у аграриев и предпринимателей области. По месту их проживания и в автомобилях были проведены обыски, в ходе которых изъяты балаклавы, перчатки и оружие, которое использовалось при совершении преступлений. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств причастности подозреваемых к другим преступлениям области.

Житель Николаевской области расскажет в суде, как вырастил коноплю высотой в 4 метра

На своем земельном участке 36-летний житель Вознесенска обустроил теплицу, в которой вырастил 25 кустов конопли, сообщают "Николаевские новости". Их высота достигала четырех метров! Этот криминальный бизнес не остался незамеченным. Полиция нагрянула с обыском, кусты выкорчевали, а еще в доме "агронома" нашли каннабис. Обвиняемому светит пять лет ограничения свободы. Всего в начала года правоохранители Николаевщины задокументировали 811 криминальных случаев, связанных с наркотиками.

Фото: niknews.mk.ua

В Херсонской области правоохранители "накрыли" контрабандистов

Погранслужба, полиция Крыма и Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми "накрыли" организованную группировку, которая занималась незаконным переправлением мигрантов и наркотиков из Турции в страны Европейского союза, в частности в Грецию. В день задержания яхта с куратором схемы и двумя завербованными гражданами Украины выходила из одного из портов нашей страны к берегам Турции. Там совершалась посадка на борт мигрантов. Куратор покидал яхту, а двое его подельников следовали в ЕС вместе с мигрантами. Правоохранители стран Европейского союза такие яхты, как правило, задерживали. Мигранты имели возможность получить статус беженцев. А вот сопроводители получали тюремные сроки. В Греции на данный момент за подобные преступления отбывают наказания около 300 украинцев. В ходе следственных действий правоохранители получили все необходимые доказательства вины преступной группировки. Им инкриминируют статью уголовного кодекса "Торговля людьми", сообщает "Гривна".

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Смертельное ДТП на Николаевщине: стали известны подробности

22 октября, около 22:30 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" в Арбузинском районе произошло столкновение автомобилей "Mercedes Vito" и "Fiat Qubo". Вследствие ДТП 42-летний пассажир Fiat погиб, а 61-летняя водитель и 54-летний пассажир получили телесные повреждения. Также травмировались 47-летний водитель и пятеро пассажиров Mercedes возрасте от 24 до 72 лет. По данному факту следователи начали уголовное производство, сообщают "Новости N".

Пьяный водитель угрожал покончить жизнь самоубийством на глазах у сумских копов

Во время патрулирования инспекторы получили ориентировку о водителе автомобиля "Toyota", который, вероятнее всего, находился в нетрезвом состоянии, сообщает "Ваш шанс". Остановив указанное транспортное средство, стражи порядка обнаружили, что 48-летний водитель едва держался на ногах. Сотрудники полиции сразу же предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения. Гражданин начал убеждать их не делать этого, а, поняв, что дело идет к прохождению осмотра, и вовсе начал угрожать совершить суицид. "Войдя в авто, водитель быстро пересел на заднее пассажирское сиденье автомобиля, а затем резко потянулся за охотничьим ружьем. Нам удалось выхватить у него оружие, а самого мужчину задержать, применив наручники", - рассказывает полицейский.

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В Александрии под землей чуть не погиб мужчина

В Александрии Кировоградской области спасатели достали из-под земли местного жителя, сообщает "Утренний город".

Во время проведения земельных работ при прокладке канализации к частному жилому дому произошло смещение грунта, и мужчина 1984 г. рождения полностью оказался под землей. Спасатели под угрозой повторного оползня достали потерпевшего и передали его медикам. В данный момент мужчина находится в больнице с переломом левой руки и синдромом сдавливания.

Фото: facebook.com/Виталий Миронюк

На инклюзивной площадке для детей маленькая одесситка сломала ногу

Не так давно в Одессе начала работать еще одна инклюзивная площадка, на которой могут играть дети-колясочники и другие дети с инвалидностью, сообщает "odessa.net.ua". Одесситка Ольга Рисслинг сообщила о неприятном инциденте, который произошел на этой площадке 21-го октября. Её дочь сломала ногу. "Она не падала, не спрыгивала с качели, сама конструкция очень странная", – пишет мама девочки. Инициатор проекта Лилия рассказала, что скорее всего произошел несчастный случай, так как площадка полностью безопасна и сертифицирована. Она уточнила, что некоторые качели разрешено использовать только детям с особыми потребностями, однако родители садят сразу по 3-4 ребенка в такие гамаки, хотя рассчитаны они на меньшее количество детей. Родители же возмущены отсутствием предупреждающих знаков о том, что качели предназначены для детей с инвалидностью и считают их опасными.

В Винницкой области соседи побили 16-летнего парня, который сделал им замечание

В больницу со сломанным носом и побоями попал 16-летний подросток из Ильинцов Винницкой области, сообщает "20 минут". Парень утверждает, что его избили соседи. 40-летняя соседка и ее сожитель вместе душили и били его за замечание. По его словам, соседи постоянно загрязняют подъезд и выливают под двери нечистоты. Соседка своей вины не признает. Говорит, что никого не била. У нее самой двое маленьких детей. Хотя остальные соседи не очень хорошего мнения о женщине. Детали инцидента выясняет полиция.

Фото: vn.20minut

Смертельное ДТП: на международной трассе столкнулись две фуры

Смертельное ДТП произошло 22 октября на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" неподалеку от села Масевичи Ровенской области. Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля "Daf" 50-летний житель Львовской области, двигаясь в сторону столицы по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с полуприцепом автомобиля "Volvo", которым управлял 58-летний житель Киевской области. От удара "Daf" слетел в кювет, его водитель погиб на месте. Водитель другой машины не пострадал, сообщает "Ого".