В Запорожье ликвидируют наркографити, а в Днипре вандалы громят парк

Нарушитель предложил полицейскому уничтожить протоколы за взятку

В поселке Мизоч Ровенской области во время патрулирования в ночь на 17 сентября, сотрудники полиции остановили автомобиль "Москвич", водитель которого, как выяснилось, не имел водительского удостоверения и был пьян, сообщает "Ого".Как установили правоохранители, 29-летний местный житель уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения,следовательно, был лишен права управления транспортными средствами.На этот раз по внешним признакам он тоже был навеселе. В присутствии двух понятых водитель согласился пройти тест на состояние опьянения: драгер показал 1,4 промилле. Во время составления административных протоколов, правонарушитель предложил полицейскому уничтожить материалы за вознаграждение, пообещав 2500 гривен.О предложении жителя Мизоча полицейский сразу сообщил на линию "102" и доложил руководству.Несмотря на отказ в получении взятки и предупреждение об уголовной ответственности за такие действия, 29-летний мужчина все же наведался утром того же дня к сотрудникам полиции и принес 2500 гривен.Факт предоставления неправомерной выгоды полицейскому следователи задокументировали, а деньги изъяли.

В Запорожье ликвидируют наркографити

В Запорожье продолжаются рейды по зарисовке наркографити, сообщает "Миг". Один из них состоялся в среду, 18 сентября.В течение дня работники Шевченковской районной администрации совместно с представителями патрульной полиции и территориального отделения ООО "Управляющая компания "Мрия" выявили и закрасили 92 надписи.Подобные рейды, подчеркивают в мэрии, будут осуществляться и в дальнейшем.

Как работает электронный билет в винницком транспорте

С октября за проезд в транспорте жители Винницы смогут платить е-билетом, сообщает "20 минут". Вскоре в винницком транспорте заработает автоматизированная система оплаты проезда. Общественный транспорт уже оборудовали валидаторами. Для покупки билетов будет нужна "Муниципальная карта винничанина", которая будет действовать по принципу банковской карты. Продолжат действовать и существующие способы оплаты проезда: через QR-код, по SMS и наличными.

В Днепре вандалы громили обновленный парк Гагарина

В ночь на 19 сентября в Днепре вандалы громили парк Гагарина.О повреждении имущества сообщается на странице парка в Facebook, передает "Днепр час"."Пост недоброго утра. Сегодня ночью около трех ночи шестеро неуравновешенных молодых людей повредили восемь новых урн, установленных неделю назад в нашем парке ... Починили. Теория "разбитых окон" не пройдет. Обратились в полицию по поводу вандализма и хулиганства", - говорится в сообщении.

Отключая должников, "Николаевводоканал" идет на радикальные меры: разрывают дорогу и отрезают кусок трубы

18 сентября состоялся очередной рейд по отключению должников перед коммунальным предприятием "Николаевводоканал", передают "Николаевские новости".От водоснабжения отрезали абонентов, которые игнорировали предупреждения и в месячный срок не явились в абонентский отдел для решения проблемы."По состоянию на 18 сентября отключено 344 абонента оплатили задолженность - 27, заключили договоры реструктуризации - 96. Отдельно отметим, что после отключения, кроме своего долга нужно оплатить расходы на отключение и повторное подключение водоснабжения", - сообщили в пресс-службе "Николаевводоканала".Если у абонента нет запорной арматуры или колодца, выполняется механическое отключение –просто отрезают часть трубы.Так случилось и во время рейда 18 сентября. Техника прибыла на улицу Нагорную, к жилищу абонента, задолжавшего 7,5 тысяч гривен. Предупреждение об отключении по этому адресу вручили более трех месяцев назад. Хозяин явился в абонотдел и заявил, что воду ему не отключат, так как у него нет колодца.Но когда увидел под воротами трактор и то, что работники водоканала собираются вскрывать асфальт, для поиска подключения к его двору, понял, что шутки плохи. В течение нескольких минут была полностью погашена задолженность в 7458 гривен и 30 копеек.А возле домохозяйства по улице Троицкой хозяева сами забетонировали колодец. Их также просили погасить долг в 2100 гривен и предупредили о возможном отключении. Работников "Водоканала" игнорировали, доступ к счетчику не давали с 2006 года.Хозяин вышел со двора только когда экскаватор снял слой бетона над колодцем. Мужчина утверждал, что долгов перед "Николаевводоканалом" у него нет,а вот его жена попыталась заплатить на месте. Однако было уже поздно. Трубу им отрезали и теперь, чтобы вернуть воду в дом придется оплатить расходы на отключение и повторное подключение.

Виновник вырубки деревьев в Одессе в районе Дачи Ковалевского возместил ущерб

В начале этой весны в Одессе около лагеря "Антарктика" были вырублены 122 дерева разных пород, сообщает "odessa.net.ua". Ущерб, нанесенный природе, оценили в 385 тысяч гривен.Вице-мэр Одессы Петр Рябоконь сообщил, что виновник уже погасил этот ущерб, кроме того,по личной инициативе пожертвовал 140 тысяч гривен на озеленение.В каком районе города высадят деревья, Рябоконь не сообщил. По мнению вице-мэра, главное, что молодые деревья будут высажены в Одессе.

Иностранец пытался дать одесскому пограничнику взятку в $2100

В Международном аэропорту Одесса мужчина, прибывший из Турции, хотел подкупить пограничника, сообщает "odessa.net.ua". При въезде на территорию страны у двух иностранцев не оказалось подтверждения цели прибытия и достаточного финансового обеспечения. Чтобы "решить" вопрос, один из них предложил пограничнику взятку в размере $2100. Нарушитель сразу же был задержан. Досудебное расследование продолжается.

К визиту Епифания в Сумы епархия ПЦУ просит у ликероводочного предприятия 20 литров водки

Как сообщает "Ваш шанс", клирик ПЦУ протоиерей Петр Лоцко направил генеральному директору ООО "Горобина" Владимиру Демуре документ, в котором священнослужитель сообщил предпринимателю, что в день Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, глава ПЦУ Епифаний Думенко прибудет в Сумы.Клирик пригласил директора на торжества по случаю этого визита и попросил у него благотворительную помощь в виде водки: "Просим выделить благотворительно спиртные напитки для благотворительного обеда в количестве 20 литров водки. Будем благодарны за какую-либо помощь", - написал протоиерей предпринимателю.В конце послания представитель ПЦУ призвал на помощь директору ликероводочного завода молитвы святителя Николая и всех святых: "Молитвами святителя Николая и всех святых, пускай Господь благословит Вас на добрые дела".

У стрелка, убившего троих работников газовой заправки, обнаружен целый арсенал

При задержании 48-летнего жителя Николаева, расстрелявшего троих работников газовой заправки, у него обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, сообщают "Новости-N".В частности, было изъято: два револьвера различных систем; два пистолета; пять снаряженных магазинов к пистолетам; более сотни патронов; нож. Все эти предметы находились в сумке, которая была при задержанном. Ранее подозреваемый в убийстве уже попадал в поле зрения полиции в связи с незаконной торговлей оружием.

Как сообщали Українські Новини, в ресторанах Одессы готовят "золотую уху", а в Днипре грабят магазины и ходят ожившие клоуны.