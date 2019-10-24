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24 октября 2019, четверг, 17:07 22
Судебная власть 2019-10-24T17:13:08+03:00
Українські Новини
Дело Порошенко: у экс-депутата Рады Корнацкого провели обыски

Дело Порошенко: у экс-депутата Рады Корнацкого провели обыски

Обыски, ГБР, Дело против Порошенко, Аркадий Корнацкий
Аркадий Корнацкий. Фото: facebook.com/Аркадій-Корнацький
Аркадий Корнацкий. Фото: facebook.com/Аркадій-Корнацький

Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего депутата Верховной Рады Аркадия Корнацкого (внефракционный).

Об этом Корнацкий написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром лучшие силы ГБР были брошены на проведение обысков в местах моего грешного проживания и пребывания - в киевской "двушке" на Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 в Николаевской области", - написал он.

Также Корнацкий сообщил, что обыски проходят в рамках расследования уголовного производства, в котором фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР также провело обыски у жены экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции, и изъяло вещественные доказательства, указывающие на возможную причастность окружения бывшего Президента Петра Порошенко к его вывозу из Украины в Молдову.

Тем временем Госбюро расследований рассчитывает на сотрудничество с журналистами в расследовании уголовных производств. 

Больше новостей о: Обыски ГБР Дело против Порошенко Аркадий Корнацкий

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