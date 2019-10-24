Дело Порошенко: у экс-депутата Рады Корнацкого провели обыски

Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего депутата Верховной Рады Аркадия Корнацкого (внефракционный).

Об этом Корнацкий написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром лучшие силы ГБР были брошены на проведение обысков в местах моего грешного проживания и пребывания - в киевской "двушке" на Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 в Николаевской области", - написал он.

Также Корнацкий сообщил, что обыски проходят в рамках расследования уголовного производства, в котором фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР также провело обыски у жены экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции, и изъяло вещественные доказательства, указывающие на возможную причастность окружения бывшего Президента Петра Порошенко к его вывозу из Украины в Молдову.

Тем временем Госбюро расследований рассчитывает на сотрудничество с журналистами в расследовании уголовных производств.