Справа Порошенка: у екс-депутата Ради Корнацького провели обшуки

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього депутата Верховної Ради Аркадія Корнацького (позафракційний).

Про це Корнацький написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці кращі сили ДБР були кинуті на проведення обшуків у місцях мого грішного проживання та перебування - у київській "двійці" на Кільцевій і в батьківському домі в Чаусовому-2 в Миколаївській області", - написав він.

Також Корнацький повідомив, що обшуки проходять в рамках розслідування кримінального провадження, в якому фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР також провело обшуки у дружини екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в корупції, і вилучила речові докази, що вказують на можливу причетність оточення колишнього Президента Петра Порошенка до його вивозу з України в Молдову.

Тим часом Держбюро розслідувань розраховує на співпрацю з журналістами в розслідуванні кримінальних проваджень.