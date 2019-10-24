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24 жовтня 2019, четвер, 17:07 13
Судова влада 2019-10-24T18:45:02+03:00
Українські Новини
Справа Порошенка: у екс-депутата Ради Корнацького провели обшуки

Справа Порошенка: у екс-депутата Ради Корнацького провели обшуки

Обшуки, ДБР, справа проти Порошенка, Аркадій Корнацький
Аркадій Корнацький. Фото: facebook.com/Аркадій-Корнацький
Аркадій Корнацький. Фото: facebook.com/Аркадій-Корнацький

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього депутата Верховної Ради Аркадія Корнацького (позафракційний).

Про це Корнацький написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці кращі сили ДБР були кинуті на проведення обшуків у місцях мого грішного проживання та перебування - у київській "двійці" на Кільцевій і в батьківському домі в Чаусовому-2 в Миколаївській області", - написав він.

Також Корнацький повідомив, що обшуки проходять в рамках розслідування кримінального провадження, в якому фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР також провело обшуки у дружини екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в корупції, і вилучила речові докази, що вказують на можливу причетність оточення колишнього Президента Петра Порошенка до його вивозу з України в Молдову.

Тим часом Держбюро розслідувань розраховує на співпрацю з журналістами в розслідуванні кримінальних проваджень.

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