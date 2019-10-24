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  • Суд отказался заставить НАБУ допросить Шокина о миллиардах Януковича
24 октября 2019, четверг, 16:52 38
Политика 2019-10-24T16:52:14+03:00
Українські Новини
Суд отказался заставить НАБУ допросить Шокина о миллиардах Януковича

Суд отказался заставить НАБУ допросить Шокина о миллиардах Януковича

Виктор Шокин, Суд, НАБУ, Суд над Януковичем
Экс-генпрокурор Шокин. Фото: 112.ua
Экс-генпрокурор Шокин. Фото: 112.ua

Высший антикоррупционный суд отказался обязать Национальное антикоррупционное бюро допросить бывшего генерального прокурора Виктора Шокина по делу о спецконфискации 1,5 млрд долларов бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В жалобе адвоката отмечалось, что допрос Шокина необходимо провести в рамках уголовного производства от 2017 года по факту растраты должностными лицами государственного Ощадного банка путем списания в доход государства денежных средств и облигаций внутреннего государственного займа компании Woderbliss LTD (Кипр) в особо крупных размерах.

Денежные средства размещались в Ощадбанке, в порядке специальной конфискации по приговору Краматорского городского суда Донецкой области.

Представители Woderbliss LTD просили о допросе, так как экс-генпрокурор в интервью СМИ заявил о сфальсифицированной истории о спецконфискации 1,5 млрд долларов.

При этом в решении отмечается, что компания не привела ни одного аргумента, который бы указывал на то, что Шокин проинформирован о факте растраты средств.

При таких обстоятельствах, следственный судья считает, что ходатайство о допросе в качестве свидетеля экс-генпрокурора с перечнем конкретных вопросов, касающихся фальсификации материалов в уголовном производстве, мотивов фальсификации приговора Краматорского городского суда выходят за рамки дела по факту растраты должностными лицами Ощадбанк денежных средств.

Исходя из этого, суд отказал в удовлетворении ходатайства компании.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ расследует уголовное производство по факту возможных злоупотреблений чиновников Генеральной прокуратуры в связи с засекречиванием решения суда, на основании которого произошла спецконфискация 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

В четверг Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.

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