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  • НБУ підвищив прогноз зростання ВВП з 3% до 3,5% і зберіг прогноз інфляції
24 жовтня 2019, четвер, 16:16 9
Економіка 2019-10-24T17:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ підвищив прогноз зростання ВВП з 3% до 3,5% і зберіг прогноз інфляції

НБУ підвищив прогноз зростання ВВП з 3% до 3,5% і зберіг прогноз інфляції

НБУ, інфляція, ВВП України
ВВП. Фото: inpress.ua
ВВП. Фото: inpress.ua

Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі прогноз росту валового внутрішнього продукту з 3% до 3,5% в 2019 році і зберіг прогноз інфляції на рівні 6,3%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

При цьому прогноз зростання ВВП на 2020 рік покращено з 3,2% до 3,5%, а в 2021 році – з 3,7% до 4%.

Крім того, поліпшений і прогноз номінального ВВП.

В 2019 він може скласти 4 020 млрд гривень, в 2020 – 4 420 млрд гривень і в 2021 – 4 850 млрд гривень.

Очікується, що інфляція знизиться до 6,3% на кінець цього року і на початку наступного увійде в цільовий діапазон і досягне середньострокової цілі 5% в кінці 2020 року.

Базова інфляція буде сповільнюватися до кінця 2019 істотніше, ніж прогнозувалося раніше, а ціни на паливо будуть залишатися нижче торішніх через міцний обмінний курс гривні.

Подальше уповільнення інфляції до 5% в 2020-2021 роках, як і в цьому році прогнозується за досить жорстких монетарних умов.

Навіть при поступовому зниженні облікової ставки її реальне значення буде залишатися високим, враховуючи поліпшення інфляційних очікувань.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020 році.

Раніше Міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.

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