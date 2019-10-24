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24 октября 2019, четверг, 15:43 96
Внешняя политика 2019-10-24T15:45:03+03:00
Українські Новини
Бывшая мэр Славянска выиграла суд против Украины в ЕСПЧ

Бывшая мэр Славянска выиграла суд против Украины в ЕСПЧ

Мэр, Славянск, ЕСПЧ, Неля Штепа, Европейский суд по правам человека
Неля Штепа. Фото: ivesti.com.ua
Неля Штепа. Фото: ivesti.com.ua

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить 3 600 евро бывшему мэру Славянска (Донецкая область) Неле Штепе.

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда, передают Українськi Новини.

Штепе должны выплатить 2 600 евро за нематериальный ущерб и 1 000 евро - судебные расходы и издержки. Согласно решению суда, Украина должна выплатить эти деньги в течение 3 месяцев.

Европейский суд определил, что в отношении Штепы были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека. Также суд сообщает, что Штепа потребовала 8 650 евро в качестве компенсации потенциальной потери заработной платы.

Кроме того, экс-мэр потребовала 30 000 евро в качестве компенсации морального ущерба, однако суд посчитал такие требования необоснованными. В то же время Украина может еще обжаловать решение.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2018 экс-мэр Славянска Штепа была госпитализирована с инсультом. Также Штепа планировала снова баллотироваться в мэры Славянска.

Ранее скандальная экс-мэр Славянска Штепа побоялась заходить в здание суда.

Больше новостей о: Мэр Славянск ЕСПЧ Неля Штепа Европейский суд по правам человека

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