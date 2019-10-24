Сенцов рассказал, что думает о Зеленском и "формуле Штайнмайера"

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что намерения Президента Владимира Зеленского искренние. Об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял на сейчас, что в своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было. Он делает вещи, может, даже не ошибочные, а неожиданные. Его критикуют. Вопрос в том, насколько он сможет выстроить сейчас всю систему страны, будет ли она новой либо останется ширмой для того, что есть сейчас. Это главный для меня вопрос, и ответа на него у меня пока нет", - говорит Сенцов.

Также Олег Сенцов прокомментировал марш "Нет капитуляции".



"Я видел марш Ні капітуляції! Как сигнал президенту — это очень хорошо. Ты наш менеджер, мы тебе дали управлять нашей страной, не предай нас. Но я не считаю, что мы уже сдали интересы страны, где‑то отступили или капитулировали. Я этого не вижу. Я вижу только желание, небольшие шаги навстречу переговорам, которые могут привести к освобождению пленных и прекращению огня. Если бы эти шаги были сделаны раньше, девушке [бойцу 101‑й бригады, погибла 15 октября 2019 года] Ярославе снайпер не выстрелил бы в голову", - сказал он.



"Понятно, что Путин не вернет Донбасс на наших условиях, это все должны понимать. На его условиях мы не возьмем. Но прекратить боевые действия, чтобы у нас день через день не гибли ребята, — это реально. Вернуть наших пленных — это реально", - резюмировал режиссер.



Как сообщали Українські Новини, Сенцов хочет создать правозащитную организацию и собирать деньги под свое имя.



Ранее Олег Сенцов приехал в Германию, где встретился с членами немецкого парламента.



Кроме того, Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию вместо Зеленского.