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24 октября 2019, четверг, 10:15 192
Верховная Рада и партии 2019-10-24T10:16:07+03:00
Українські Новини
В Украине хотят отменить люстрацию: появились подробности законопроекта "Слуги народа"

В Украине хотят отменить люстрацию: появились подробности законопроекта "Слуги народа"

Верховная Рада, Закон о люстрации, Люстрация, Партия
Верховна Рада. Фото: wikipedia
Верховна Рада. Фото: wikipedia

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает парламенту признать недействительным закон "Об очищении власти" (люстрации).

Об этом говорится в законопроекте №2287, зарегистрированном в Раде 18 октября, передают Українськi Новини.

Предлагается признать данный закон недействительным и поручить Кабинету Министров пересмотреть и привести нормативно-правовые акты в соответствие с изменениями.

В случае принятия документ вступит в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу.

17 октября 2019 года ЕСПЧ признал люстрацию чиновников в Украине нарушающей права человека. В своем решении ЕСПЧ единогласно установил нарушение ст. 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни).

По мнению ЕСПЧ, люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем 1 года во времена президентства Виктора Януковича, или на основании занятия должностей в партии до 1991 года. Европейский суд убежден, что закон  о люстрации не установил конкретные незаконные действия указанных чиновников.

 

Больше новостей о: Верховная Рада Закон о люстрации Люстрация Партия "Слуга народа" Максим Бужанский

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