В Україні хочуть скасувати люстрацію: з'явилися подробиці законопроекту "Слуги народу"

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський пропонує парламенту визнати недійсним закон "Про очищення влади" (люстрації).

Про це йдеться в законопроекті №2287, зареєстрованому в Раді 18 жовтня, передають Українські Новини.

Пропонується визнати даний закон недійсним і доручити Кабінету Міністрів переглянути та привести нормативно-правові акти у відповідність із змінами.

У разі прийняття документ набуде чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня 2014 року закон про люстрацію вступив в силу.

17 жовтня 2019 року ЄСПЛ визнав люстрацію чиновників в Україні такою, що порушує права людини. У своєму рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив порушення ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд) Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з дуже тривалим розглядом справ заявників в українських судах, а також порушення ст. 8 (право на повагу до приватного життя).

На думку ЄСПЛ, люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони займали посади на державній службі протягом більш ніж 1 року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі заняття посад в партії до 1991 року. Європейський суд переконаний, що закон про люстрацію не встановив конкретні незаконні дії зазначених чиновників.