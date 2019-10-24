підписатися на розсилку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
24 жовтня 2019, четвер, 10:15 21
Верховна Рада і партії 2019-10-24T12:15:03+03:00
Українські Новини
В Україні хочуть скасувати люстрацію: з'явилися подробиці законопроекту "Слуги народу"

В Україні хочуть скасувати люстрацію: з'явилися подробиці законопроекту "Слуги народу"

Законопроект, Люстрація, Партія
Верховна Рада. Фото: wikipedia
Верховна Рада. Фото: wikipedia

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський пропонує парламенту визнати недійсним закон "Про очищення влади" (люстрації).

Про це йдеться в законопроекті №2287, зареєстрованому в Раді 18 жовтня, передають Українські Новини.

Пропонується визнати даний закон недійсним і доручити Кабінету Міністрів переглянути та привести нормативно-правові акти у відповідність із змінами.

У разі прийняття документ набуде чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня 2014 року закон про люстрацію вступив в силу.

17 жовтня 2019 року ЄСПЛ визнав люстрацію чиновників в Україні такою, що порушує права людини. У своєму рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив порушення ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд) Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з дуже тривалим розглядом справ заявників в українських судах, а також порушення ст. 8 (право на повагу до приватного життя).

На думку ЄСПЛ, люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони займали посади на державній службі протягом більш ніж 1 року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі заняття посад в партії до 1991 року. Європейський суд переконаний, що закон про люстрацію не встановив конкретні незаконні дії зазначених чиновників.

 

Більше новин про: Законопроект Люстрація Партія "Слуга народу" Закон про люстрацію Максим Бужанський

Архів
Новини
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
Розслідування справ Майдану зупинено, - Горбатюк 12:39
Реприватизація "Укртелекому" зведе нанівець результати приватизації-2020, - політолог 12:21
У Моз підтвердили спалах дифтерії на Закарпатті, сироватки від хвороби немає 12:20
Курс російського рубля відкотився назад у київських обмінниках 12:14
більше новин
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. гривень йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ 17:12
Суд визнав недостовірною інформацію "Стоп корупції ТВ" щодо діяльності "Нібулону" 16:54 Прес-реліз
Світові модельєри заговорили про шкоду штучного хутра через його шкідливий вплив на екологію 13:25
більше новин
Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ 17:12
Суд визнав недостовірною інформацію "Стоп корупції ТВ" щодо діяльності "Нібулону" 16:54 Прес-реліз
"Нафтогаз" буде поставляти газ виробникам тепла в "Л/ДНР" без урахування заборгованості за газ 16:14
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовуватимуть 16:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok