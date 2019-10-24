Зеленский обсуждал давление Трампа еще до инаугурации с Богданом и Коболевым

Президенте Владимир Зеленский еще до своей инаугурации обсуждал со своим окружением, как реагировать на возможное давление со стороны президента США Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их информации, Зеленский 7 мая собрал группу советников, в том числе Андрея Ермака и Андрея Богдана, которые обсуждали, что делать с требованиями Трампа. Также там были глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и член набсовета компании Амос Хохштайн, который в прошлом был дипломатом и советником Джо Байдена по вопросам Украины.

Также агенство отмечает, что эта встреча состоялась уже после звонка Трампа Зеленскому 21 апреля. Тогда президент США поздравил его с победой на выборах.

Как сообщали Українські Новини, Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы.

Тем временем Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.