підписатися на розсилку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
24 жовтня 2019, четвер, 08:00 11
Політика 2019-10-24T09:30:02+03:00
Українські Новини
Сивохо створює національну платформу примирення і єдності

Сивохо створює національну платформу примирення і єдності

РНБО, війна на Донбасі, Сергій Сивохо, деокупація Донбасу, реінтеграція Донбасу

Артист Сергій Сивохо, якого призначили радником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу має намір створити національну платформу примирення та єдності.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Моя робота буде складатися з трьох напрямків: Практична робота в полях, допомога людям. Починаючи з відновлення житла, КПВВ і багатьох інших гарячих питань. Організація погодженого процесу роботи всіх гілок влади. І третє, головне, створення національної платформи примирення і єдності", - написав Сивохо.

Також він зазначив, що всі люди в його команді - уродженці Донбасу.

"І про команду! Це мої люди, фахівці, яких я збирав дуже довго і практично всі вони уродженці Донбасу. Вони знають для чого і як працювати", - написав Сивохо.

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо вважає, що Україна має обов'язково виплачувати пенсії своїм громадянам, які живуть на тимчасово непідконтрольній території. Також Сивохо заявив, що має багато планів щодо нової посади в РНБО.

Більше новин про: РНБО війна на Донбасі Сергій Сивохо деокупація Донбасу реінтеграція Донбасу

Архів
Новини
Блескун призначений в. о. директора "Укрспирту" замість Лучечко 10:05
Гладковський здав закордонний паспорт 09:43
ДБР просить журналістів допомогти розслідувати справи проти Порошенка 09:42
Вибух на Пушкінській. Фото: 24 канал
Опубліковано відео вибуху гранати у центрі Києва з загиблим ветераном АТО "Сенсеєм" 09:15
ДТП з автобусом і вантажівкою. Фото: rv.dsns.gov.ua
Автобус "Київ-Варшава" в Рівненській області зіткнувся з вантажівкою, є загиблий і травмовані 09:10
більше новин
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. гривень йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ 17:12
Суд визнав недостовірною інформацію "Стоп корупції ТВ" щодо діяльності "Нібулону" 16:54 Прес-реліз
САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули, - адвокат 12:14
більше новин
Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ 17:12
Суд визнав недостовірною інформацію "Стоп корупції ТВ" щодо діяльності "Нібулону" 16:54 Прес-реліз
"Нафтогаз" буде поставляти газ виробникам тепла в "Л/ДНР" без урахування заборгованості за газ 16:14
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Вибух на Пушкінській. Фото: 24 канал
Вибух у центрі Києва: граната вибухнула в руках ветерана АТО "Сенсея" 11:19 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok