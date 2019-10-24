Сивохо створює національну платформу примирення і єдності

Артист Сергій Сивохо, якого призначили радником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу має намір створити національну платформу примирення та єдності.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Моя робота буде складатися з трьох напрямків: Практична робота в полях, допомога людям. Починаючи з відновлення житла, КПВВ і багатьох інших гарячих питань. Організація погодженого процесу роботи всіх гілок влади. І третє, головне, створення національної платформи примирення і єдності", - написав Сивохо.

Також він зазначив, що всі люди в його команді - уродженці Донбасу.

"І про команду! Це мої люди, фахівці, яких я збирав дуже довго і практично всі вони уродженці Донбасу. Вони знають для чого і як працювати", - написав Сивохо.

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо вважає, що Україна має обов'язково виплачувати пенсії своїм громадянам, які живуть на тимчасово непідконтрольній території. Також Сивохо заявив, що має багато планів щодо нової посади в РНБО.