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23 жовтня 2019, середа, 18:40 19
Події 2019-10-23T20:15:02+03:00
Українські Новини
У Чорнобильській зоні сталася пожежа

У Чорнобильській зоні сталася пожежа

пожежа, Пожежа в Чорнобильській зоні, Чорнобильська зона
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС

Вчора, 22 жовтня, на території Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення загорілися три напівзруйновані будівлі і трав'яний настил. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що пожежа сталася в селі Кошівка.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло в оперативно-диспетчерську службу 11-го Державного пожежно-рятувального загону м. Чорнобиль о 17:30.

Пожежа у Чорнобильській зоні. Фото: ДержнсПожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС

"На місце події виїхали рятувальники 11-ї Державної пожежнорятувальної частини м. Чорнобиль. Також до гасіння пожежі приєдналися працівники Паришівського лісництва ДСП "Північна Пуща". Пожежу локалізовано о 18:50 і повністю ліквідовано о 23:10. До ліквідації пожежі було залучено 16 осіб особового складу та 2 одиниці пожежнорятувальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюється причина пожежі.

За даними рятувальників, жертв і постраждалих немає.

Як повідомляли Українські Новини, іноземні "сталкери" штурмують Чорнобильську зону.

Також Чорнобиль набирає шалену популярність за кордоном: топ-5 країн, з яких їдуть найбільше.

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