На спиртзаводах установят камеры видеонаблюдения и GPS-трекеры на грузовики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует установку камер видеонаблюдения на работающих спиртзаводах и GPS-трекеров на спиртовозах. Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини. "Среди дальнейших шагов - установка камер наблюдения на всех работающих спиртзаводах, усиление контроля за отгрузкой спиртовой продукции, создание открытого реестра перевозчиков спирта, установка GPS-трекеров на транспортных средствах", - сказано в нем. Отмечается, что 22 октября состоялось совещание министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова по реформированию спиртовой отрасли Украины с представителями Министерства внутренних дел, государственного предприятия "Укрспирт", Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины, профильных ассоциаций и объединений. Согласно сообщению, среди шагов по реформированию спиртовой отрасли были названы установка спиртовых счетчиков на производствах, проведение аудита всех неработающих заводов независимой комиссией, координация правоохранительных органов в расследовании работы подпольных цехов по производству спирта. Кроме того, отмечается, что деятельность "Укрспирта" по производству и реализации продукции должна согласовываться и контролироваться Минэкономики. Также предлагается введение в действие электронной акцизной марки, концепт которой был принят в 2015 году. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года и отмену ограничения импорта спирта с 1 января 2022 года. Советник министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова по реформированию спиртовой отрасли Сергей Блескун прогнозирует создание новых частных спиртовых заводов через 2 года. Ранее во Львове решили установить камеры видеонаблюдения в электротранспорте.