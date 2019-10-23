На спиртзаводах установят камеры видеонаблюдения и GPS-трекеры на грузовики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует установку камер видеонаблюдения на работающих спиртзаводах и GPS-трекеров на спиртовозах.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Среди дальнейших шагов - установка камер наблюдения на всех работающих спиртзаводах, усиление контроля за отгрузкой спиртовой продукции, создание открытого реестра перевозчиков спирта, установка GPS-трекеров на транспортных средствах", - сказано в нем.

Отмечается, что 22 октября состоялось совещание министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова по реформированию спиртовой отрасли Украины с представителями Министерства внутренних дел, государственного предприятия "Укрспирт", Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины, профильных ассоциаций и объединений.

Согласно сообщению, среди шагов по реформированию спиртовой отрасли были названы установка спиртовых счетчиков на производствах, проведение аудита всех неработающих заводов независимой комиссией, координация правоохранительных органов в расследовании работы подпольных цехов по производству спирта.

Кроме того, отмечается, что деятельность "Укрспирта" по производству и реализации продукции должна согласовываться и контролироваться Минэкономики.

Также предлагается введение в действие электронной акцизной марки, концепт которой был принят в 2015 году.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года и отмену ограничения импорта спирта с 1 января 2022 года.

Советник министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова по реформированию спиртовой отрасли Сергей Блескун прогнозирует создание новых частных спиртовых заводов через 2 года.

Ранее во Львове решили установить камеры видеонаблюдения в электротранспорте.