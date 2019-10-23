В пятницу Киев начнет отопительный сезон

В то время, как в Украине прогнозируют существенное похолодание и снег, Киев начнет отопительный сезон 25 октября.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил в эфире "Радио Киев", передают Українськi Новини.

Он сообщил, что со следующей недели в Киеве начнется похолодание.

"И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления крупнейшая в Европе, и для того чтобы она начала работать на полную мощность, нам нужно около 10 дней. Но послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон", - сказал мэр.

По его словам, Киев уже готов к отопительному сезону.

"Сейчас подписаны договоры на закупку газа с "Нефтегазом", то есть к отопительному сезону мы готовы", - отметил Кличко.

Он также сообщил, что коммунальное предприятие "Киевтеплоенерго" уже заменило более 80 км изношенных теплосетей и продолжает ремонтировать.

Кличко подчеркнул, что не может гарантировать, что порывов не будет, поскольку система очень изношена.

Как сообщали Українськi Новини, в Минсоцполитики разъяснили порядок увеличения размера субсидий в новом отопительном сезоне.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами.