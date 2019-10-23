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23 октября 2019, среда, 17:49 7
Общество 2019-10-23T17:50:00+03:00
Українські Новини
Черновицкая область начала отопительный сезон

Черновицкая область начала отопительный сезон

Отопительный сезон, Отопление, Похолодание
Отопление
Отопление

По состоянию на 08:30 23 октября Черновицкая область начала подключение систем отопления социальных объектов.

Об этом говорится в оперативной информации Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Кроме того, продолжается подключение к отоплению жилого фонда в Винницкой (35,3%), Харьковской (40,6%), Запорожской (8,0%) и Донецкой (7,9%) областях.

По сравнению с 22 октября не изменяется доля подключенных к отоплению жилых домов в Хмельницкой (4,9%), Ивано-Франковской (73,7%), Полтавской (0,3%), Житомирской (41,2%), Ривненской (18,1%), Днепропетровской (30,2%) и Киевской (4,3%) областях.

В Сумской области доля подключенных к отоплению жилых домов снизилась с 28,9% на 22 октября до 22,9% на 23 октября.

В Волынской области подача тепла в жилой фонд приостановлена.

По состоянию на 23 октября отопительный сезон начала Черновицкая область - к отоплению уже подключено 0,1% объектов социального фонда области.

Продолжается подключение к отоплению объектов соцсферы в Киевской (29,5%), Закарпатской (41,9%), Ривненской (36,7%), Хмельницкой (24,3%), Винницкой (42,7%), Николаевской (25,0%), Кировоградской (51,4%), Черкасской (58,6%), Черниговской (38,4%), Сумской (79,5%), Запорожской (8,0%), Днепропетровской (30,4%), Полтавской (65,8%), Харьковской (47,3%), Донецкой (28,8%) областях.

По сравнению с 22 октября не изменяется доля подключенных к отоплению социальных объектов в Тернопольской (11,0%), Львовской (0,2%), Житомирской (66,2%), Ивано-Франковской (63,8%), Волынской (1,5%), Луганской (40,2%) областях.

В Киеве к отоплению подключено 93,9% объектов социальной сферы, подключение жилого фонда еще не начато.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве и 4 областях к отоплению подключено более половины школ и больниц.

Тем временем с 28 октября в Украине ожидается значительное похолодание.

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