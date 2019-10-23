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23 октября 2019, среда, 17:10 323
Кабмин 2019-10-23T17:14:27+03:00
Українські Новини
Водители смогут заказывать "красивые" номерные знаки через интернет

Водители смогут заказывать "красивые" номерные знаки через интернет

Кабмин, Верховная Рада, Автомобили, номерные знаки
Автономера
Автономера

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести возможность заказывать номера на автомобили через Интернет у любого производителя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українські Новини.

"Правительство приняло законопроект, который позволит заказывать номера на авто через Интернет у любого производителя", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сейчас при регистрации транспортных средств гражданин может выбрать номерной знак исключительно из перечня предложенного в сервисном центре, что способствует коррупции, когда за дополнительное вознаграждение помогают получить "красивый" номер, а также поощряет монополистов - производителей номеров.

С принятием законопроекта Кабмина, при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком, после чего сможет заказать его у любого производителя, при соблюдении соответствия номерного знака государственному стандарту.

В сообщении также отмечается, что в среду правительство приняло ряд решений, позволяющих в ближайшее время запустить эксперимент по введению электронных удостоверений водителя, техпаспортов и ряда других онлайн-услуг в рамках реализации стратегии "Государство в смартфоне".

"Это значит, что абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта. Это на первом этапе. Затем сделаем так, что и невладельцы автомобилей смогут показать техпаспорт в приложении", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, задача правительства - до 2024 года все услуги перевести в онлайн-режим.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров установил стоимость номерных знаков и теперь за них придется платить 30 тыс. гривен. Напомним, Министерство внутренних дел внесло изменения в выдачу водительских прав и аккредитации автошкол. Также в Украине хотят разрешить сдавать на водительские права без прохождения курсов.

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