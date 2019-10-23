Водители смогут заказывать "красивые" номерные знаки через интернет

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести возможность заказывать номера на автомобили через Интернет у любого производителя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українські Новини.

"Правительство приняло законопроект, который позволит заказывать номера на авто через Интернет у любого производителя", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сейчас при регистрации транспортных средств гражданин может выбрать номерной знак исключительно из перечня предложенного в сервисном центре, что способствует коррупции, когда за дополнительное вознаграждение помогают получить "красивый" номер, а также поощряет монополистов - производителей номеров.

С принятием законопроекта Кабмина, при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком, после чего сможет заказать его у любого производителя, при соблюдении соответствия номерного знака государственному стандарту.

В сообщении также отмечается, что в среду правительство приняло ряд решений, позволяющих в ближайшее время запустить эксперимент по введению электронных удостоверений водителя, техпаспортов и ряда других онлайн-услуг в рамках реализации стратегии "Государство в смартфоне".

"Это значит, что абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта. Это на первом этапе. Затем сделаем так, что и невладельцы автомобилей смогут показать техпаспорт в приложении", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, задача правительства - до 2024 года все услуги перевести в онлайн-режим.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров установил стоимость номерных знаков и теперь за них придется платить 30 тыс. гривен. Напомним, Министерство внутренних дел внесло изменения в выдачу водительских прав и аккредитации автошкол. Также в Украине хотят разрешить сдавать на водительские права без прохождения курсов.