Водії зможуть замовляти "красиві" номерні знаки через інтернет

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ввести можливість замовляти номери на автомобілі через інтернет у будь-якого виробника.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, передають Українські Новини.

"Уряд прийняв законопроєкт, який дасть можливість замовляти номери на авто через інтернет у будь-якого виробника", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що зараз при реєстрації транспортних засобів громадянин може вибрати номерний знак виключно з переліку, запропонованого в сервісному центрі, що сприяє корупції, коли за додаткову винагороду допомагають отримати "красивий" номер, а також заохочує монополістів - виробників номерів.

З прийняттям законопроєкту Кабміну при реєстрації транспортного засобу людина буде отримувати свідоцтво про його реєстрацію з вибраним номерним знаком, після чого зможе замовити його у будь-якого виробника, при дотриманні відповідності номерного знака державного стандарту.

У повідомленні також зазначається, що в середу уряд прийняв низку рішень, що дають можливість найближчим часом запустити експеримент із запровадження електронних посвідчень водія, техпаспортів та низки інших онлайн-послуг в рамках реалізації стратегії "Держава в смартфоні".

"Це означає, що абсолютно всі водії зможуть не носити із собою права кожен день, а власники автомобілів ще й техпаспорти. Це на першому етапі. Потім зробимо так, що і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт в застосунку", - йдеться в повідомленні.

Зі слів прем'єр-міністра Олексія Гончарука, завдання уряду - до 2024 року всі послуги перевести в онлайн-режим.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів встановив вартість номерних знаків і тепер за них доведеться платити 30 тис. гривень. Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ внесло зміни у видачу водійських прав та акредитацію автошкіл. Також в Україні хочуть дозволити здавати на права водіїв без проходження курсів.