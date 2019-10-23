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23 жовтня 2019, середа, 17:10 8
Кабмін 2019-10-23T17:20:18+03:00
Українські Новини
Водії зможуть замовляти "красиві" номерні знаки через інтернет

Водії зможуть замовляти "красиві" номерні знаки через інтернет

Кабмін, Верховна Рада, автомобілі, номерні знаки
Автономери
Автономери

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ввести можливість замовляти номери на автомобілі через інтернет у будь-якого виробника.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, передають Українські Новини.

"Уряд прийняв законопроєкт, який дасть можливість замовляти номери на авто через інтернет у будь-якого виробника", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що зараз при реєстрації транспортних засобів громадянин може вибрати номерний знак виключно з переліку, запропонованого в сервісному центрі, що сприяє корупції, коли за додаткову винагороду допомагають отримати "красивий" номер, а також заохочує монополістів - виробників номерів.

З прийняттям законопроєкту Кабміну при реєстрації транспортного засобу людина буде отримувати свідоцтво про його реєстрацію з вибраним номерним знаком, після чого зможе замовити його у будь-якого виробника, при дотриманні відповідності номерного знака державного стандарту.

У повідомленні також зазначається, що в середу уряд прийняв низку рішень, що дають можливість найближчим часом запустити експеримент із запровадження електронних посвідчень водія, техпаспортів та низки інших онлайн-послуг в рамках реалізації стратегії "Держава в смартфоні".

"Це означає, що абсолютно всі водії зможуть не носити із собою права кожен день, а власники автомобілів ще й техпаспорти. Це на першому етапі. Потім зробимо так, що і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт в застосунку", - йдеться в повідомленні.

Зі слів прем'єр-міністра Олексія Гончарука, завдання уряду - до 2024 року всі послуги перевести в онлайн-режим.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів встановив вартість номерних знаків і тепер за них доведеться платити 30 тис. гривень. Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ внесло зміни у видачу водійських прав та акредитацію автошкіл. Також в Україні хочуть дозволити здавати на права водіїв без проходження курсів.

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