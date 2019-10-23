"Нефтегаз" опровергает информацию о возобновлении поставок газа в ОРДЛО

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" опровергает информацию о возобновлении поставок природного газа на временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Новость о том, что мы будем поставлять газ для ОРДЛО - фейк. Если нам прикажут поставлять газ на эти территории Украины до их освобождения и без возможности собирать за этот газ деньги, мы вам скажем", - говорится в нем.

Компания отмечает, что на данный момент действует постановление №867, которым установлены правила поставки газа по спецобязательствам.

"В этом постановлении есть пункт 5, где сказано, что обязанности поставлять газ населению, религиозным организациям или тепловикам не распространяются на временно оккупированные территории ОРДЛО. Никаких изменений в это правило внесено не было", - подчеркнул "Нефтегаз".

Сообщается, что своим решением Кабмин вывел за рамки рассчетов долги данных предприятий для определения уровня расчетов по тем объектам, которые находятся на неподконтрольной территории.

"Теперь эти старые долги, которые появились до 31 декабря 2014 года и были сгенерированы объектами, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории, не будут учитываться при определении уровня расчетов той части, которая осталась на подконтрольной территории", - отметил "Нефтегаз".

При этом компания отметила, что будет ждать предоставления руководством Донецкой и Луганской областей перечня предприятий-должников, расположенных на неподконтрольной территории и объема их долгов.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" поставлять природный газ производителям тепла на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганских областей без учета в минимальном уровне расчета задолженности за потребленный газ. Тем временем, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на условиях ПСО на 3,4% до 4 493,64 гривен/тыс. куб. м на сентябрь.