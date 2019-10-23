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23 жовтня 2019, середа, 14:47 32
Економіка 2019-10-23T17:45:03+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" спростовує інформацію про відновлення поставок газу в ОРДЛО

"Нафтогаз" спростовує інформацію про відновлення поставок газу в ОРДЛО

Газ, Нафтогаз, Газопостачання, Борги за газ
Нафтогаз.
Нафтогаз.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" спростовує інформацію про відновлення постачань природного газу на тимчасово непідконтрольні території Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу" на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Новина про те, що ми будемо поставляти газ для ОРДЛО - фейк. Якщо нам накажуть поставляти газ на ці території України до їх звільнення і без можливості збирати за цей газ гроші, ми вам скажемо", - йдеться в ньому.

Компанія відзначає, що на даний момент діє постанова №867, якою встановлені правила постачання газу за спецзобов'язанням.

"В цій постанові є пункт 5, де сказано, що обов'язок постачати газ населенню, релігійним організаціям або тепловикам не поширюються на тимчасово окуповані території ОРДЛО. Жодних змін у це правило внесено не було", - підкреслив "Нафтогаз".

Повідомляється, що своїм рішенням Кабмін вивів за рамки розрахунків борги даних підприємств для визначення рівня розрахунків по тих об'єктах, які знаходяться на непідконтрольної території.

"Тепер ці старі борги, які виникли до 31 грудня 2014 року і були згенеровані об'єктами, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території, не будуть враховуватися при визначенні рівня розрахунків тієї частини, яка залишилася на підконтрольній території", - зазначив "Нафтогаз".

При цьому компанія відзначила, що буде чекати надання керівництвом Донецької та Луганської областей переліку підприємств-боржників, розташованих на непідконтрольної території та обсягу їх боргів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів україни зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" постачати природний газ виробникам тепла на тимчасово непідконтрольної території Донецької та Луганської областей без урахування в мінімальному рівні розрахунку заборгованості за спожитий газ. Тим часом, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 3,4% до 4 493,64 гривень/тис. куб. м на вересень.

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