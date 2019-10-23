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23 жовтня 2019, середа, 12:40 11
Транспорт 2019-10-23T13:45:01+03:00
Українські Новини
Жуляни продовжують скасовувати рейси через туман

Жуляни продовжують скасовувати рейси через туман

Туман, аеропорт
Туман в аеропорту
Туман в аеропорту "Київ". Фото: Facebook/Kyiv Sikorsky Airport

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського скасувала 4 рейси і перенаправив в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) ще 6 рейсів 23 жовтня у зв'язку з густим туманом.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

"Як і попереджали синоптики, в Києві і області густий туман, вітер і обмежена видимість. Станом на 9:00 23 жовтня, горизонтальна видимість сягала 200 м, вертикальна - 50 м. В Міжнародному аеропорту "Київ" 23 жовтня у зв'язку з несприятливими погодними умовами скасовані рейси: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Мінськ 2847 (Belavia)", - сказано в ньому.

Також рейси авіакомпанії Wizz Air в Ганновер, Лісабон, Катовіце, Ригу, Відень і рейс компанії Alitalia в Рим були перенаправлені на запасний аеродром Бориспіль.

Зазначається, що всім пасажирам, які повинні були летіти зворотними рейсами, був наданий трансфер в аеропорт "Бориспіль".

Крім того, рейс "Неаполь - Київ" компанії Ernest Airlines приземлився в аеропорту Львова.

На внутрішніх напрямках був скасований рейс авіакомпанії "Мотор Січ" в Одесу, також затримуються рейси в Запоріжжя і Львів.

Як повідомляли Українські Новини, 23 жовтня аеропорт "Одеса" скасував 2 рейси і відправив 3 літака на посадку в Київ, Бухарест (Румунія) та Кишинів (Молдова) з-за негоди (сильний туман).

22 жовтня в аеропорту "Київ" з-за туману скасували ранкові рейси.

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