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23 октября 2019, среда, 09:16 880
Происшествия 2019-10-23T09:17:33+03:00
Українські Новини
Смертельное ДТП под Николаевом: один пассажир погиб, еще семеро пострадали

Смертельное ДТП под Николаевом: один пассажир погиб, еще семеро пострадали

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Во вторник, 22 октября, один человек и семеро получили телесные повреждения в результате столкновения автомобилей на пути "Благовещенское - Николаев".

Как сообщает полиция Николаевской области, авария произошла около 23 часов ночи, с участием автомобилей Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. "Предварительно, в результате ДТП пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте. Другие участники ДТП были доставлены в ближайшее медицинское учреждение," - сказано в сообщении Нацполиции.

Как сообщали Українськi Новини, 8 октября заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко и руководитель управления противодействия наркопреступности Владимир Илличко погибли в ДТП. Также в Николаеве пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста. Также В Николаеве полицейские влетели в столб на авто

 

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