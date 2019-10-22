Останутся мразями навсегда: Рева вновь "осыпал" оскорблениями жителей ОРДЛО

Бывший министр социальной политики Андрей Рева, который весной назвал жителей ОРДЛО мразями, вновь оскорбил их, добавив еще и слово "подонки" в их адрес. Об этом Рева написал в Facebook под постом журналиста Дмитрия Литвина.

Так, в своей записи Литвин раскритиковал тех, кто называет жителей Донбассе предателями и коллаборантами.

"Аденауэру после того, как в 1952 году Сталин предложил объединить Германию с сохранением оккупационных советских войск в восточной части страны, сохранением правящей партии - СЕПГ, Штази, приписывают следующую фразу: "Лучше я буду владеть половиной Германии, но вполне, чем всей Германией , но наполовину". Именно такой должна быть тактика патриотической общественности по ОРДЛО, по моему мнению", - написал Рева.

Несмотря на аргументы остальных пользователей и автора поста Литвина, Рева вновь "выдал" оскорбление в сторону жителей ОРДЛО, назвав их "мразями" и "подонками".

"Сепарню и ее подголосков я презирал и буду презирать. И когда ОРДЛО канет в лету, оценку каждой мрази, предавшей свою страну, будет дана. Так что думайте лучше о том, что вы в суде скажете в свое оправдание. И как Вы будете смотреть в глаза семьям наших солдат и офицеров, погибших в этой войне... Я ненавижу сепаратистов и предателей. Если это для Вас люди, тогда да. А для меня это подонки и мрази", - заявил Рева.

По мнению Ревы, те, кто остался на территории ОРДЛО, "предатели" и "сепаратисты".

"А за второй пенсией ходить возраст позволяет? Предатели и сепаратисты, даже если у них в кармане был паспорт гражданина Украины, для меня и для миллионов тех, кто противостоял предателям, позвавшим оккупантов в нашу страну, останутся мразями навсегда. А все эти сопли "там наши люди", "они такие же, как и мы" - это для вас и для таких как вы. Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты", - написал Рева.

Скриншот: Facebook/ Дмитрий Литвин

Как сообщали Українські Новини, комитет Рады поддержал отставку экс-министра Ревы, назвавшего жителей Донецка и Луганска "мразями".

А зарплата Ревы в четыре раза превысила его оклад за май.