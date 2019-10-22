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22 октября 2019, вторник, 23:32 977
Общество 2019-10-22T23:32:46+03:00
Українські Новини
Останутся мразями навсегда: Рева вновь "осыпал" оскорблениями жителей ОРДЛО

Останутся мразями навсегда: Рева вновь "осыпал" оскорблениями жителей ОРДЛО

война на Донбассе, Андрей Рева, ОРДЛО
Андрей Рева
Андрей Рева

Бывший министр социальной политики Андрей Рева, который весной назвал жителей ОРДЛО мразями, вновь оскорбил их, добавив еще и слово "подонки" в их адрес. Об этом Рева написал в Facebook под постом журналиста Дмитрия Литвина.

Так, в своей записи Литвин раскритиковал тех, кто называет жителей Донбассе предателями и коллаборантами.

"Аденауэру после того, как в 1952 году Сталин предложил объединить Германию с сохранением оккупационных советских войск в восточной части страны, сохранением правящей партии - СЕПГ, Штази, приписывают следующую фразу: "Лучше я буду владеть половиной Германии, но вполне, чем всей Германией , но наполовину". Именно такой должна быть тактика патриотической общественности по ОРДЛО, по моему мнению", - написал Рева. 

Несмотря на аргументы остальных пользователей и автора поста Литвина, Рева вновь "выдал" оскорбление в сторону жителей ОРДЛО, назвав их "мразями" и "подонками".

"Сепарню и ее подголосков я презирал и буду презирать. И когда ОРДЛО канет в лету, оценку каждой мрази, предавшей свою страну, будет дана. Так что думайте лучше о том, что вы в суде скажете в свое оправдание. И как Вы будете смотреть в глаза семьям наших солдат и офицеров, погибших в этой войне... Я ненавижу сепаратистов и предателей. Если это для Вас люди, тогда да. А для меня это подонки и мрази", - заявил Рева.

По мнению Ревы, те, кто остался на территории ОРДЛО, "предатели" и "сепаратисты".

"А за второй пенсией ходить возраст позволяет? Предатели и сепаратисты, даже если у них в кармане был паспорт гражданина Украины, для меня и для миллионов тех, кто противостоял предателям, позвавшим оккупантов в нашу страну, останутся мразями навсегда. А все эти сопли "там наши люди", "они такие же, как и мы" - это для вас и для таких как вы. Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты", - написал Рева.

Скриншот: Facebook/ Дмитрий Литвин Скриншот: Facebook/ Дмитрий Литвин

Как сообщали Українські Новини, комитет Рады поддержал отставку экс-министра Ревы, назвавшего жителей Донецка и Луганска "мразями".

А зарплата Ревы в четыре раза превысила его оклад за май.

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