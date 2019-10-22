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22 октября 2019, вторник, 21:25 118
Силовые структуры 2019-10-22T21:26:11+03:00
Українські Новини
Минобороны уволило Матиоса с военной службы

Минобороны уволило Матиоса с военной службы

Минобороны, Анатолий Матиос, Андрей Загороднюк
Анатолий Матиос
Анатолий Матиос

Министерство обороны уволило бывшего заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса с военной службы.

Об этом Матиос написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что получил выписку из приказа об увольнении с военной службы за подписью министра обороны Андрея Загороднюка с формулировкой основания увольнения "в связи с проведением организационных мероприятий".

"А министр наверное (и не только он) никогда не слышал ни о царе Соломоне, ни о его перстне, ни о надписи на кольце! Наверное услышат!" - прокомментировал он указанное событие.

К посту он также прикрепил фото выписки из приказа о его увольнении с военной службы.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о вымогательстве посредником 1 млн долларов взятки для дальнейшей передачи бывшему заместителю генпрокурора Анатолию Матиосу, однако суд возобновил расследование.

Ранее Генеральный прокурор Русла Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности заместителя генпрокурора - главного военного прокурора. НАБУ открыло дело в отношении Матиоса из-за невозвращения экс-главе Налоговой службы в Харьковской области Денисюку изъятого имущества.

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