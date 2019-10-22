В Австралии умерла самая пушистая овца в мире: ее шерсть весила 40 килограмм

Известная благодаря своему самому тяжелому руну в мире, автралийская овца скончалась в возрасте 10 лет. Об этом сообщает BBC News.

Самую пушистую овцу в мире, по имени Крис, обнаружили фермеры в 2015 году. Животное было очень пугливым, и пряталось от пастухов, вследствие чего, очень сильно обросло шерстью. Приютившие овцу хозяева понимали, что такой объем руна очень опасен для жизни животного, потому состригли ее. В общей сложности, вес шерсти Крис составил 40,2 килограмма. Официально, эта цифра побила мировой рекорд.

Овцу нашли мертвой охранники. По их предположениям, животное умерло от старости, в возрасте 10 лет.

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