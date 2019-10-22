ГБР начало расследовать злоупотребления таможенников при закупке сканеров для ГФС, - Варченко

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту злоупотребления служебным положением работниками Государственной таможенной службы при закупке 7 сканеров для Государственной фискальной службы.

Об этом первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вчера во время своего пресс-брифинге глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил о том, что Государственная фискальная служба закупила сканеры для проверки содержания авто, проходящих таможенный контроль, с нарушениями законодательства. По его словам, вместо 7 сканеров было приобретено лишь 4, но и они не работают. Также он обнародовал информацию о сканерах на других пунктах пропуска: они были установлены с нарушениями, и теперь их нужно переустановить, потратив на это дополнительные средства налогоплательщиков. Дело серьезное, поэтому Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по данному факту", - написала она.

Варченко также отметила, что соответствующие данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По данным следствия, вместо 7 сканеров было приобретено лишь 4, которые были установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений. Кроме того, установленные сканеры не функционируют, а некоторые комплексы были построены за двойную оплату.

Действия работников таможни нанесли ущерб государственному бюджету и навредили государственным интересам. Квалифицируются они по ч.2 ст. 364 УК Украины.

Как сообщали Українські Новини, ранее таможенники попались на взятке в 1,6 тыс. долларов в Житомирской области.

Кроме того, НАБУ и ГБР пришли с обысками к фискалам Львовской области.