В Осло неизвестный сбил двух младенцев на машине скорой помощи

В Ослое мужчина, вооруженный дробовиком, угнал машину скорой помощи и сбил троих человек, двое из которых оказались младенцы. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что двум пострадавшим младенцам-близнецам 7 месяцев, и на данный момент они госпитализированы. В больнице заявили, что их травмы не опасны для жизни.

Мужчину задержали после того, как полиция открыла стрельбу по автомобилю. При этом, подозреваемый получил легкие ранения. В задержании преступника помогла другая машина скорой помощи.

"Один из автомобилей угнал вооруженный человек с дробовиком. Через несколько минут другой нашей машине скорой помощи удалось остановить угнанный автомобиль, врезавшись в него. На место прибыла полиция и задержала мужчину ",- сообщили в больнице Осло, откуда преступник угнал автомобиль.

Полиция отказалась комментировать, считает ли инцидент как преднамеренное нападение. На данный момент, правоохранители разыскивают второго подозреваемого в нападении.

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