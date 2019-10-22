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22 октября 2019, вторник, 17:23 78
Мир 2019-10-22T17:23:58+03:00
Українські Новини
Северная Ирландия стала последней территорией Великобритании, легализовашей аборты и однополые браки

Северная Ирландия стала последней территорией Великобритании, легализовашей аборты и однополые браки

Великобритания, Шотландия, Северная Ирландия, ЛГБТ-сообщество
Символ ЛГБТ
Символ ЛГБТ

После того, как практически на всей территории Великобритании легализовали однополые браки, Северная Ирландия стала последней регионов Объединенного Королевства, узаконившей гей-браки и аборты. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что местные депутаты не выступили против решения, принятого в Лондоне 22 октября.

Соответствующее решение было еще летом принято парламентом Британии. В понедельник парламентариям Северной Ирландии не удалось во время заседания заблокировать это решение. Отныне, гей-браки и аборты разрешены теперь на всей территории Великобритании.

"Это исторический момент. Спасибо всем участникам кампании и депутатам от Лейбористской партии, которые неустанно трудились, чтобы добиться этой знаменательной победы в борьбе за равенство и права человека", - написал в своем Twitter лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

 

Кроме того, сообщается, что 15 октября в Шотландии автоматически освободили мужчин, осужденных в последние десятилетия за гомосексуальные отношения по обоюдному согласию.

"Просьба о прощении и решение отмотать назад не может компенсировать весь вред, причиненный этими дискриминационными законами, но они по крайней мере делают положение людей более комфортным", - заявил директор правозащитной ЛГБТ-организации Equality Network Тим Хопкинс.

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Владимир Зеленский заявил о том, что не планирует легализировать проституцию в Украине и призвал не дискриминировать людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Также, крупнейший в истории ЛГБТ-парад прошел в Лондоне.

 

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