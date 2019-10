Северная Ирландия стала последней территорией Великобритании, легализовашей аборты и однополые браки

Отмечается, что местные депутаты не выступили против решения, принятого в Лондоне 22 октября.

Соответствующее решение было еще летом принято парламентом Британии. В понедельник парламентариям Северной Ирландии не удалось во время заседания заблокировать это решение. Отныне, гей-браки и аборты разрешены теперь на всей территории Великобритании.

"Это исторический момент. Спасибо всем участникам кампании и депутатам от Лейбористской партии, которые неустанно трудились, чтобы добиться этой знаменательной победы в борьбе за равенство и права человека", - написал в своем Twitter лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Women's right to a safe abortion and equal marriage have now become legal in Northern Ireland.



This is a historic moment. Thank you to all of the campaigners and Labour MPs who have worked tirelessly to achieve this momentous victory for equality and human rights.