Північна Ірландія стала останньою територією Великобританії, яка легалізувала аборти і одностатеві шлюби

Після того, як практично на всій території Великобританії легалізували одностатеві шлюби, Північна Ірландія стала останньою регіонів Об'єднаного Королівства,що легалізувала гей-шлюби і аборти. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Наголошується, що місцеві депутати не виступили проти рішення, прийнятого в Лондоні 22 жовтня.

Відповідне рішення було ще влітку прийнято парламентом Британії. У понеділок парламентаріям Північної Ірландії не вдалося під час засідання заблокувати це рішення. Відтепер, гей-шлюби і аборти дозволені на всій території Великобританії.

"Це історичний момент. Дякуємо всім учасникам кампанії та депутатів від Лейбористської партії, які невтомно працювали, щоб досягти цієї знаменної перемоги у боротьбі за рівність і права людини", - написав у своєму Twitter лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін.

women's right to a safe abortion and equal marriage have now become legal in Northern Ireland.This is a historic moment. Thank you to all of the campaigners and Labour MPs who have worked tirelessly to achieve this momentous victory for equality and human rights.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 21 жовтня 2019 р.

Крім того, повідомляється, що 15 жовтня в Шотландії автоматично звільнили чоловіків, засуджених в останні десятиліття за гомосексуальні відносини за обопільною згодою.

"Прохання про прощення і рішення відмотати назад не може компенсувати всю шкоду, заподіяну цими дискримінаційними законами, але вони принаймні роблять становище людей більш комфортним", - заявив директор правозахисної організації ЛГБТ Equality Network Тім Хопкінс.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський заявив про те, що не планує легалізувати проституцію в Україні і закликав не дискримінувати людей нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Також, найбільший в історії ЛГБТ-парад пройшов в Лондоні.