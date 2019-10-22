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22 октября 2019, вторник, 16:52 65
Общество 2019-10-22T17:00:54+03:00
Українські Новини
В Николаеве задержали мужчину, который раскладывал по городу человеческие черепа

В Николаеве задержали мужчину, который раскладывал по городу человеческие черепа

Николаев, Задержание, Череп, Склеп

В Николаеве правоохранители задержали мужчину, который разносил по городу человеческие черепа и принес один с запиской под дверь женщине, с которой ранее был в отношениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Николаевской области.

"Сегодня ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения. 27-летнего мужчину разыскали оперативники Заводского отдела полиции близ церкви по ул. Садовой. Он признался, что принес череп любимой, а те, что нашли в урне, также дело рук", - говорится в нем.

Отмечается, что 21 октября в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центрального прохожие нашли череп.

Мужчина сам показал правоохранителям, где взял черепа. Оказалось, что мужчина получил их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения.

Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 297 УК "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.

Как сообщали Українські Новини, на одной из заправок Николаева обнаружили тела троих мертвых сотрудников.

Кроме того, ранее в Николаеве неизвестный сообщил о минировании всех больниц и роддома.

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