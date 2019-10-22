В Николаеве задержали мужчину, который раскладывал по городу человеческие черепа

В Николаеве правоохранители задержали мужчину, который разносил по городу человеческие черепа и принес один с запиской под дверь женщине, с которой ранее был в отношениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Николаевской области.

"Сегодня ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения. 27-летнего мужчину разыскали оперативники Заводского отдела полиции близ церкви по ул. Садовой. Он признался, что принес череп любимой, а те, что нашли в урне, также дело рук", - говорится в нем.

Отмечается, что 21 октября в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центрального прохожие нашли череп.

Мужчина сам показал правоохранителям, где взял черепа. Оказалось, что мужчина получил их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения.

Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 297 УК "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.

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Как сообщали Українські Новини, на одной из заправок Николаева обнаружили тела троих мертвых сотрудников.

Кроме того, ранее в Николаеве неизвестный сообщил о минировании всех больниц и роддома.