В Одессе пассажиры трамвая боролись с автоледи, а под Днипром задержали преступную группу

Автомобиль одесской автоледи пассажиры трамваев передвигали 7 раз

На днях возле Привоза произошла курьезная ситуация, сообщает "odessa.net.ua". На треугольнике, где разъезжаются три трамвайных маршрута, припарковала свой автомобиль с нарушением ПДД дама с ребенком. Скорее всего они приехали в зоопарк. Всего за час времени небольшую машину передвигали пассажиры трамваев туда и обратно 7 раз. Из-за его парковки в ненадлежащем месте, авто перекидывали на соседние трамвайные рельсы, а затем возвращали. В конце концов удалось найти место, где автомобильчик не мешал проезду трамваев. Вернувшаяся с прогулки дама даже и не узнала, какие нешуточные страсти происходили с ее машиной из-за нарушения ПДД.

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Фото: odessa.net.ua

Под Днипром задержали преступную группу

Полиция пресекла деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом опия на территории Кривого Рога, сообщает "Днепр час". В состав группировки входило 4 человека – трое мужчин и 38-летняя женщина, все жители Кривого Рога. 9 октября по месту их проживания прошли обыски, во время которых было изъято почти 200 мл опия ацетилированного и опия экстракционного, а также прекурсор "ангидрид уксусной кислоты", мобильные телефоны и деньги. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотических средств составляет около 46 тыс. гривен. Изъятые вещества направлены на экспертизу. Трем членам группы сообщено о подозрении. Они задержаны. Решение об объявлении подозрения и избрании меры пресечения 22-летнему организатору группы будет принято после проведения соответствующих экспертиз.

Фото: Днепр час

20-летний житель Николаева продавал патроны 7,62 мм по 50 гривен за штуку

9 октября, следователи уголовного розыска задержали в момент продажи патронов 20-летнего жителя Николаева, сообщают "Николаевские новости". Он пытался продать 40 патронов калибра 7,62 мм за две тысячи гривен. Несмотря на юный возраст, парень уже имеет судимость за воровство. По месту жительства и вероятным местам хранения других боеприпасов проводятся санкционированные обыски. Парню грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В центр Николаева съехались таксисты: пассажир отказался платить

Вечером в среду, 9 октября, на одном из центральных перекрестков Николаева собрались водители такси. Как оказалось, пассажиры отказались оплатить услуги такси, сообщают "Новости N". Военнослужащий путешествовал на такси с товарищем на достаточно большие расстояния - из Николаева в Кривую Балку и обратно. В итоге они попросили отвезти их в отделение полиции, куда вызвали одного из пассажиров из-за обвинения в избиении девушки. Попросив таксиста их подождать, они пропали на 5 часов. Когда вернулись, сели в авто и доехали до перекрестка. Водитель озвучил сумму, которая "накапала" на счетчике — около тысячи гривен. Военнослужащие заявили, что таких денег у них нет и платить отказались. Водитель такси вызвал на подмогу своих коллег. На место съехались несколько десятков автомобилей с шашечками. После выяснения отношений, пассажир все же заплатил таксисту.

Кировоградская область: за день саперы уничтожили 13 артснарядов

8 октября саперы провели работы по уничтожению 13 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, обнаруженных в Долинском и Устиновском районах Кировоградской области, сообщает "Утренний город". Опасные предметы, а именно: артиллерийский снаряд калибра 203 мм – 1 ед. и артиллерийские снаряды калибра 76 мм – 12 ед. были вывезены в специально отведенные места и уничтожены путем подрыва.

Фото: ГосЧС