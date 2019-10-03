В Одессе на дороге развалился строительный кран, а в Херсонской области пьяных маленьких детей доставили в больницу

В Одессе на дороге развалился строительный кран, а в Херсонской области пьяных маленьких детей доставили в бол

В Кривом Роге полицейские изъяли 1400 пачек контрафактных сигарет, сообщает "Днепр Час". На продавца, который реализовывал нелегальный товар, составлен административный протокол.

Полицейские Николаевской области присоединились к всеукраинской акции "Безопасность дорожного движения — это жизнь", Сообщают "Николаевские новости". 2 октября, сотрудники патрульной полиции Южноукраинского, Еланецкого и Домановского отделений Николаевской области составили административные протоколы на водителей за непредставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а пешеходам попеняли за пересечение проезжей части в неустановленных местах. В ходе отработки правоохранители провели информационно-разъяснительную работу. Напомнили пешеходам не только о правах, но и об их обязанностях. А водителям – о правилах проезда "зебр" и безопасной скорости движения.

Фото: niknews.mk.ua

В отделение полиции пгт Чаплинка Херсонской области обратилась соцработник с сообщением о том, что на улице две соседские девочки, возрастом 3 и 5 лет находятся в состоянии алкогольного опьянения, передает "Гривна". Состояние детей вызвало опасения, поэтому сотрудники полиции, прибывшие на вызов, немедленно доставили их в больницу. Предварительно у девочек диагностировали отравление алкоголем, им была оказана необходимая помощь. В доме, где проживали девочки сотрудники полиции обнаружили отца в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также бутылки с вином, которым, возможно, и отравились дети, оставленные без присмотра. Семья девочек состоит на учете. Мать уехала на заработки. В отношении отца составлен протокол. Дальнейшую судьбу детей решат социальные службы.

Фото: grivna.ks.ua

Украинские правоохранители задержали в Одессе 37-летнего уголовника из России, известного под прозвищами Тенго Гальский и Тенго Питерский, сообщают "Новости N". Вор в законе, "коронованный" в 2014 году в Петербурге уроженец Абхазии, в Украине хотел наладить контроль и перераспределение денег, полученных от угонов автомобилей, краж, грабежей и разбойных нападений. Под его руководством должна была действовать преступная группировка в Киеве. Задержанный был доставлен в Государственную миграционную службу Украины в Одесской области. Из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, его пришлось поместить в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев для дальнейшего выдворения из Украины.

В Одессе произошла нестандартная авария. Ее участником стал строительный кран, сообщает "odessa.net.ua". Кран везли на стройку, однако в пути что-то пошло не так, и часть машины упала на проезжую часть. Движение по переулку, где произошла авария, было заблокировано.

Фото: odessa.net.ua

В Виннице владельца белого внедорожника Toyota спасли от взрыва работники СТО, сообщает "20 хвилин". На место сразу вызвали взрывотехников и эвакуировали людей из помещения. "Как бы прекрасно не жилось в нашем городе, но "преступники" не спят!!! Очень хорошо, что все обошлось и без чрезвычайных событий", - прокомментировал на своей странице Facebook начальник патрульной полиции области.

Как сообщали Українські Новини, в Полтавской области полицейскую на службе насмерть сбил микроавтобус.

Кроме того, экс-депутат Рады Богословская попала в ДТП под Киевом.