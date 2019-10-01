В Одессе у жителя изъяли огнестрельную ручку, а в Днипре ограбили АЗС

В Мелитополе осквернили воинский мемориал

29 сентября, в день празднования 235-й годовщины Мелитополя, Запорожской области, местные вандалы оторвали буквы с памятной надписью на мраморной стене городского воинского мемориала и, переставив их, выложили матерные слова. Как сообщает "Миг", это произошло в центре Мелитополя, на Братском кладбище, где находится воинский мемориал. Улицы города в тот день патрулировали сотни полицейских и Нацгвардейцев. Мимо проходили многие горожане… а вандалы остались незамеченными.

У жителя Одесской области изъяли... огнестрельную ручку

Сотрудники полиции арестовали жителя села Дмитровка, Одесской области, который хранил дома патроны и огнестрельное оружие, сообщает "odessa.net.ua". При обыске в его доме нашли автоматный патрон и необычный предмет. Внешне он был похож на ручку, однако внутри имел устройство для стрельбы пулями калибра 5,6 мм. По утверждению арестованного, он нашел все это на свалке. Изъятое направили на экспертизу, а против владельца опасного имущества открыли уголовное дело.

Сотрудники одесского интерната не хотели вызывать ребёнку с отравлением скорую

29-го сентября, 14-летняя воспитанница интерната с симптомами отравления не смогла получить медицинскую помощь вовремя, поскольку работники центра утверждали, что она симулирует, сообщает "odessa.net.ua". Более того, по приезду скорой помощи работники центра уговаривали медиков не госпитализировать ребенка. На данный момент известно, что ребёнок находится в хирургии и проходит обследование. Доктора подозревают, что у подростка может быть внутреннее кровотечение. По словам самой девочки, она проглотила кусок таблетки для мытья посуды, чтобы ее забрали из центра в больницу. Однако, не смотря на жалобы ребёнка на плохое самочувствие, до того, как активисты пригрозили уголовной ответственностью, сотрудники центра не вызвали скорую помощь иотказывались пускать в интернат маму пострадавшей девочки.

На Сумщине полиция освободила из трудового рабства жителя Хмельницкой области

В течение почти трех лет 34-летнего мужчину удерживала в своем хозяйстве семья из Бурынского района, Сумской области, сообщает "Ваш шанс". Выяснилось, что он из Хмельницкой области. История его мытарств началась в 2016 году, когда он приехал на заработки в Киев. Навокзале к нему подошла женщина и предложила временную работу у нее дома с приличной оплатой. Тот согласился. А по приезде у него отобрали документы и заставили тяжело работать. Ни о каких деньгах речь уже потом не шла. По словам мужчины через некоторое время в гости к его "работодательнице" приехала мать с Сумщины и, возвращаясь домой, забрала его с собой в село. Спас его случай. Мужчину послали купить что-то в магазине. По дороге ему стало плохо, и скорая забрала его в больницу. Когда мужчина пошел на поправку, он вернулся к своим "хозяевам", но уже с правоохранителями. Члены семьи, в которой он работал, уверяли, что все было по согласию и за деньги, поэтому свои действия противоправными не считают. Полицейские другого мнения. Женщине, которая привезла потерпевшего в свой дом, уже сообщено о подозрении в торговле людьми.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в Сумах

Взрыв в цехе металлизации на пробковом заводе "Гуала Кложерс" произошел в субботу около 11 часов дня, сообщает "Ваш шанс". По версии администрации, взрыв произошел во время лабораторно-инструментальных измерений, производимых работником сторонней организации. После взрыва в областную больницу привезли восемь человек, двух после обследования отпустили домой, трое продолжают лечение в ожоговом отделении. Три человека попали в реанимацию,двое из них были самолетом доставлены в Харьковский ожоговый центр. "У одного больного – 70% ожогов кожи, вторая больная - женщина, у нее - 40%. У них тяжелый ожоговый шок", - рассказал заведующий реанимационным отделением Сумской областной больницы Сергей Бережной.

В Николаеве неизвестный обокрал магазин женских украшений

В Николаеве неизвестный мужчина совершил кражу из магазина женских украшений и подарков, сообщают "Новости N". Видео с камер наблюдения разместили в Instagram. "Очередной рыцарь дамских сердец собрал подарочный набор для своей принцессы. Забыл только из карманов на кассе достать и оплатить", - говорится в сообщении.

Погоня в Днипре: обокрали АЗС

В Днипре из кассы АЗС были похищены деньги, сообщает "Днепр час". С помощью камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что, около 4 утра, неизвестный мужчина на автомобиле BMW подъехал к заправке, отжал окно и вынес из помещения деньги. Также камеры зафиксировали государственный номер автомобиля. В 22:00, один из экипажей заметил разыскиваемый автомобиль и начал его преследование. На требование остановиться водитель не реагировал. Через некоторое время мужчина выбежал из автомобиля и забежал в дом. Совместными действиями ссотрудниками уголовного розыска злоумышленника удалось задержать - им оказался ранее судимый 41-летний местный житель.Правоохранители провели ряд обысков в подсобном помещении, гараже, квартире и автомобиле подозреваемого. В результате следственных мероприятий полицейские изъяли автомат Калашникова, карабин "Сайга", пистолет и около 270 патронов различного калибра. Оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.По данному факту было открыто уголовное производство.

В Днипре прошел камнепад: авто вдребезги

На одной из улиц Днепра "прошел" камнепад, сообщает "Наше Місто". Фасад новостроя рассыпался прямо на прохожую часть. Кирпичами засыпало приличный участок улицы, особенно пострадал припаркованный рядом со стройкой легковой автомобиль. Причины аварии выясняются.

На Южном Буге в Николаевской области браконьеры уничтожили три сотни речной рыбы

На Южном Буге вблизи села Подгорье Первомайского района Николаевской области двое местных жителей отправились на браконьерскую рыбалку. Взяли с собой электроудочку. Этим варварским способом они выловили около трех сотен рыбин разных видов. Поймали губителей природы инспектора Николаевского рыбоохранного патруля. Подсчитано, что ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил более 48 тысяч гривен. Судьбу будет браконьеров будет решать суд, сообщают "Николаевские новости".

В Херсонской области спасатели уничтожили 85 боеприпасов времен Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы были найдены днем ранее поисковой группой во время проведения раскопок поблизости села Рубановка Херсонской области. Среди боеприпасов выявлены артснаряды, минометные и противотанковые мины, гранаты и противотанковые снаряды. Всего с начала года в области было уничтожено 1107 единиц боеприпасов, сообщает "Гривна".

Как сообщали Українські Новини, на Азовском море в Мелекино выпал снег, а в Одесской области семейная пара эксплуатировала труд бездомных. Тем временем в Запорожье ликвидируют наркографити, а в Днипре обливают авто кислотой и уродуют скверы.