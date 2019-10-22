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22 октября 2019, вторник, 15:08 47
СМИ 2019-10-22T15:09:41+03:00
Українські Новини
Люди со всего мира узнают новости из соцсетей, а не ТВ: интернет впервые обошел телевизор

Люди со всего мира узнают новости из соцсетей, а не ТВ: интернет впервые обошел телевизор

СМИ, Интернет, Телевидение, Социальные сети
Социальные сети. Фото: pixabay
Социальные сети. Фото: pixabay

В 2019 году впервые социальные сети в качестве источника новостей по популярности обошли телевидение в то время, как доверие украинцев к газетам и телевидению существенно снизилось.

Об этом говорится в опросе InMind по заказу международной общественной организации Internews при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID), передают Українські Новини.

Респондентам задавался вопрос: "Какими средствами массовой информации вы пользовались в течении последних 30 дней для получения новостей?".

68% опрошенных назвали источниками новостей соцсети, 66% - ТВ, 59% - новостные сайты, 18% - радио, 15% - печатные СМИ (в 2018 году 77% опрошенных назвали источниками новостей телевидение, 60% - новостные сайты, 53% - соцсети, 26% - радио, 21% - печатные СМИ).

При этом на вопрос, "какой социальной сетью вы преимущественно пользуетесь для получения новостей?", ­49% респондентов выбрали Facebook, 25% - Youtube, 18% - Viber, 10% - Instagram, 6% - Telegram и 4% - Вконтакте.

Количество пользователей Интернета увеличилось до 85% опрошенных, по сравнению с 82% в 2018 и 77% в 2017 году. Среди пользователей Интернета 72% пользуются им каждый день, 9% - 2-4 раза в неделю, 2% - раз в неделю.

Основными целями пользования Интернетом является использование служб мгновенных сообщений (77%), поиск необходимой информации (71%), посещение и общение в соцсетях (61%). Было опрошено 4 056 человек в возрасте от 18 до 65 лет в период июнь-июль. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,5%.

Как сообщали Українські Новини, США выделят $1 млн на развитие свободного интернета в Украине. Также украинцы стали меньше смотреть кабельное ТВ и больше "сидеть" в интернете.

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