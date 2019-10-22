В Полтавской области застрелился депутат райсовета, - СМИ

В поселке Шишаки 21 октября застрелился 55-летний депутат местного райсовета от партии "Батькивщина" Владимир Петренко. Такую информацию распространила пресс-служба Главного управления полиции в Полтавской области, сообщает местное издание "Полтава".

В полицию в 13:00 позвонила жена погибшего. Предварительно известно, что депутат Шишацкого районного выстрелил себе в голову из ружья, которое было зарегистрирована на него.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК (Умышленное убийство). Эта процедура нужна, чтобы следователи могли проверить все возможные версии гибели депутата.

Как сообщил "Poltavske.TV" со ссылкой на собственные источники, погибший - Владимир Петренко, 1964 г.р., член ВО "Батькивщина", директор ООО "Стройсервис".

На выборах Шишацкого райсовета в 2015 году Петренко возглавлял список "Батькивщины".

Как сообщали Українські Новини, полицейский застрелился во время несения службы в Ровно.

Ранее также застрелился Дмитрий Тымчук: тело со смертельным ранением обнаружила его жена.