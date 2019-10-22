Рябошапка создал в ГПУ департамент по расследованию преступлений в условиях вооруженного конфликта

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"21 октября 2019 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта", - написано в нем.

В департамент войдут 2 управления, в котором буду по 2 отдела. Деятельность департамента сосредоточится на надзоре по расследованию преступлений, совершенных в оккупированном Крыму, на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в условиях вооруженного конфликта.

Как сообщали Українськi Новини, 21 октября Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013 - 2014 годах.

Ранее Рябошапка создал в Генпрокуратуре Департамент по особо важным уголовным производствам.



Также Рябошапка сообщил о связи уголовных производств против Пашинского и Гладковского-Свинарчука.