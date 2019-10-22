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22 октября 2019, вторник, 12:17 1731
Общество 2019-10-22T12:18:07+03:00
Українські Новини
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года

В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года

Бренд, Louis Vuitton, Чемодан
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE

В подсобке у пенсионерки из Змиева долгие годы стоял сундук Louis Vuitton, сделанный еще в 1880 году. Об этом сообщила и выложила сото сундука в Харьков LiVE пользователь Марина Малевская.

Малевская рассказала, что пенсионерка хранила в брендовом чемодане зерна кукурузы. Малевская уверяет, что сундук оригинальный: на замках и заклепках есть фирменные надписи, а сам он выполнен в традиционном коричневом цвете со известным логотипом. В качестве доказательства автор сделала несколько снимков сундука, сделанных с разных ракурсов.  

На антиквартном рынке подобные сундуки оцениваются в 10 тысяч евро. 

По словам пользователя Ольги Овчинниковой, на данный момент сундук уже находится в музее истории Слобожанщины в с.Артюховка (находится в 40 минутах езды от Змиева – ред.).  

В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVEВ Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE

Модный дом Louis Vuitton - один из старейших французских Модных домов. Специализируется на производстве мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров люксового сегмента, а также ювелирных изделий. Визитной карточкой бренда являются чемоданы. Основан в 1854 году Луи Виттоном.

А тем временем, новую брендовую одежду на огромные суммы изъяли на складах Киева и Львовской области.

Также пограничники задержали контрабанду брендовой одежды на 12 млн гривен в Волынской области.

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