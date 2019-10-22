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22 жовтня 2019, вівторок, 12:17 35
Суспільство 2019-10-22T16:45:05+03:00
Українські Новини
В Зміїві пенсіонерка зберігала кукурудзу в брендовій валізі Louis Vuitton 1880 року

В Зміїві пенсіонерка зберігала кукурудзу в брендовій валізі Louis Vuitton 1880 року

Бренд, Louis Vuitton
В Зміїві у валізі Louis Vuitton 1880 року пенсіонерка зберігала кукурудзу. Фото: Харків LiVE
В Зміїві у валізі Louis Vuitton 1880 року пенсіонерка зберігала кукурудзу. Фото: Харків LiVE

У підсобці у пенсіонерки Змієва довгі роки стояла скриня Louis Vuitton, зроблена ще в 1880 році. Про це повідомила та виклала фото скрині у Харків LiVE користувачка Марина Малевська.

Малевська розповіла, що пенсіонерка зберігала в брендовій валізі зерна кукурудзи. Малевська запевняє, що скриня оригінальна: на замках і заклепках є фірмові написи, а сам він виконаний в традиційному коричневому кольорі з відомим логотипом. В якості доказу автор зробила кілька знімків скрині, зроблених з різних ракурсів.

На антиквартном ринку подібні скрині оцінюються в 10 тисяч євро.

За словами користувача Ольги Овчиннікової, на даний момент скриня вже знаходиться в музеї історії Слобожанщини в с. Артюхівка (знаходиться в 40 хвилинах їзди від Змієва – ред.).

В Зміїві у валізі Louis Vuitton 1880 року пенсіонерка зберігала кукурудзу. Фото: Харків LiVEВ Зміїві у валізі Louis Vuitton 1880 року пенсіонерка зберігала кукурудзу. Фото: Харків LiVE

Модний дім Louis Vuitton - один з найстаріших французьких модних будинків. Спеціалізується на виробництві чоловічого, жіночого та дитячого одягу, взуття та аксесуарів люксового сегменту, а також ювелірних виробів. Візитною карткою бренду є валізи. Заснований в 1854 році Луї Віттоном.

А тим часом, новий брендовий одяг на величезні суми вилучили на складах Києва та Львівської області.

Також прикордонники затримали контрабанду брендового одягу на 12 млн гривень у Волинській області.

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