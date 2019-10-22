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22 октября 2019, вторник, 11:31 1799
Внешняя политика 2019-10-22T11:32:40+03:00
Українські Новини
Премьер Венгрии настраивал Трампа против Украины, - СМИ

Премьер Венгрии настраивал Трампа против Украины, - СМИ

Украина, США, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump

13 мая в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил резкую оценку в адрес Украины, чем мог ухудшить мнение Трампа о ней, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.

Как сообщают источники издания, визит Орбана вызвал острый спор в Белом доме. Джон Болтон, тогдашний советник президента по вопросам национальной безопасности, и Фиона Хилл, тогдашний старший директор Совета национальной безопасности по евразийским и российским вопросам, выступили против приглашения в Белый дом венгерского лидера.

Но на этом настоял Мик Малвани, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома, он поддержал такую ​​встречу.

"В результате Трамп в критический момент украинской саги сел в Овальном кабинете вместе с европейским лидером, имеющим негативный взгляд на Украину, который подтверждал мысли, которые он слышал от своего личного адвоката Рудольфа Джулиани и от президента России Владимира Путина неоднократно в течение многих месяцев и лет", - говорится в материале.


Сообщается, что Орбан публично обвинял Украину в угнетении ее венгерского меньшинства, его правительство называло Украину "полуфашистской" и блокирует важные для Украины встречи с Европейским Союзом и НАТО.

Уже через десять дней после встречи с Орбаном Трамп 23 мая встретился с несколькими его главными советниками, которые вернулись с инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Советники, в частности Рик Перри, министр энергетики, Курт Волкер, тогдашний специальный представитель по вопросам Украины, и Гордон Сондленд, посол в Европейском Союзе, заверили Трампа в том, что Зеленский является реформатором, который заслужил американскую поддержку.

Как сообщали Українські Новини, Орбан предлагал Польше захватить и разделить украинские территории

Ранее стало известно, что на местные выборы в Венгрии завозили украинцев.

Кроме того, в Венгрии озвучили условия для разблокирования Украины в НАТО.

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