Суд вынес приговор дезертиру, получившему задание от ФСБ взорвать воинскую часть в Бердычеве

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы бывшего военнослужащего, дезертировавшего в Россию и получившего задание от ФСБ совершить теракт в своей воинской части в Бердичеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что гранатометчик 26-й отдельной артиллерийской бригады (воинская часть А3091 в Бердичеве) Николай Корниенко с 11 июня по 11 июля 2018 года отсутствовал на службе без уважительной причиной.

Аналогично он с 14 по 19 января не явился в свою воинскую часть и проводил время в своем родном поселке Мена в Черниговской области.

Кроме того, 17 апреля гранатометчик снова сбежал из воинской части и был задержан только 19 июля.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью.

Он рассказал, что 28 февраля 2018 года заключил контракт на воинскую службу, но затем возникли непредвиденные семейные проблемы, которые необходимо было срочно решить.

По словам военного, его сестра с гражданским мужем поделили дом в Черниговской области, и у них возникла задолженность за коммунальные услуги.

Корниенко несколько раз сбегал из воинской части в Мену, жил у друзей, но его обнаруживали и задерживали сотрудники местного военкомата.

Из-за указанных нарушений он был переведен с контрактной на срочную службу.

В апреле текущего года он снова сбежал из части.

"Для того, чтобы подзаработать и его не нашли, воспользовавшись тем, что городок Мена находится недалеко от границы и там легко пересечь границу неофициально, решил поехать на заработки в Россию. Когда пересекал границу, его поймали российские пограничники. Его взяли под стражу и полтора месяца он ждал суд. К нему в Брянское СИЗО приезжали следователи с адвокатом. Приходили работники ФСБ, применяли к нему физическое, психологическое давление, вербовали, предлагали подорвать воинскую часть", - указаны в материалах суда показания обвиняемого.

Российский суд наказал украинского солдата штрафом в 300 тыс. российских рублей и выдворил из страны.

19 июля Корниенко нелегально пересек границу и вернулся в Украину, где и был задержан правоохранителями.

В итоге в середине октября украинский суд признал подсудимого виновным и приговорил к 3,5 годам тюрьмы.

Как сообщали Українськi Новини, суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России.